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      В аэропорту Франкфурта тысячи людей пропустили рейсы: известна причина

      26 Читати новину українською
      В аэропорту Франкфурта тысячи людей пропустили рейсы: известна причина
      В аэропорту Франкфурта тысячи людей пропустили рейсы: известна причина / Фото из открытых источников

      На выходных в аэропорту Франкфурта более 3000 человек пропустили свои предпраздничные рейсы из-за нехватки персонала для оформления пассажиров.

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      Крупнейший в Германии авиахаб в самые загруженные выходные дни года оказался не готов к такому наплыву пассажиров.

      Контрольно-пропускные пункты в Терминале 1, который обслуживает дальние международные рейсы, прежде всего, с Азией и Ближним Востоком, были настолько перегружены, что многим путешественникам пришлось ждать более 90 минут, чтобы пройти на рейс. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa, который также работает с терминала 1, объявил о задержке 88 рейсов. Когда пассажиры не смогли вовремя добраться до выходов на рейс, их багаж приходилось снимать с самолета.

      К слову, в обычные выходные аэропорт Франкфурта обслуживает от 150 000 до 180 000 пассажиров. Однако на этих выходных было около 200 000 пассажиров. Кроме того, пассажиры, которые пропустили свой рейс, смогли вылететь только в понедельник, 24 декабря.

      Теги: Новогодние праздники авиация
      Источник: 24 Канал
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