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      В аеропорту Франкфурта тисячі людей пропустили рейси: відома причина

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      В аеропорту Франкфурта тисячі людей пропустили рейси: відома причина
      В аеропорту Франкфурта тисячі людей пропустили рейси: відома причина / Фото з відкритих джерел

      На вихідних в аеропорту Франкфурта більше 3000 людей пропустили свої передсвяткові рейси через брак персоналу для оформлення пасажирів.

      Про це повідомляє Deutsche Welle.

      Читайте також: У Миколаєві без попередження скасували перший авіарейс до Києва: відома причина

      Найбільший у Німеччині авіахаб у найзавантаженіші вихідні дні року виявився не готовий до такого напливу пасажирів.

      Контрольно-пропускні пункти в Терміналі 1, який обслуговує дальні міжнародні рейси, перш за все з Азією та Близьким Сходом, були настільки перевантажені, що багатьом мандрівникам довелося чекати більше 90 хвилин, щоб пройти на рейс.

      Німецький авіаперевізник Lufthansa, яка також працює з терміналу 1, оголосив про затримку 88 рейсів. Коли пасажири не змогли вчасно дістатися до виходів на рейс, їх багаж доводилося знімати з літака.

      До слова, у звичайні вихідні аеропорт Франкфурта обслуговує від 150 000 до 180 000 пасажирів. Однак на цих вихідних було близько 200 000 пасажирів. Крім того, пасажири, які пропустили свій рейс, змогли вилетіти тільки в понеділок, 24 грудня.

      Нагадаємо, що Лондонський аеропорт "Ґатвік" відновив роботу після того, як на його території літали безпілотники. Однак не повністю, адже частину рейсів, які були заплановані на 21 грудня, все ж довелося затримати.

      Теги: авіація Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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