Лондонський аеропорт відновив роботу після інциденту з дронами

Лондонський аеропорт "Ґатвік" відновив роботу після того, як на його території літали безпілотники. Однак не повністю, адже частину рейсів, які були заплановані на 21 грудня, все ж доведеться затримати.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

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У аеропорту залишаються тисячі пасажирів. Поліція продовжує пошуки операторів безпілотників та самі пристрої.

Just a glimpse into the chaos that this drone has caused to #GatwickAirport. Thousands of passengers stranded with no end in sight. #CBC pic.twitter.com/fHz7z7vvDW — Jared Thomas (@CBCJaredThomas) 20 грудня 2018 р.

24 канал повідомляв, що від 20 грудня всі польоти були скасовані, а все через те, що над злітно-посадковою смугою помітили дрон. Адже у випадку зіткнення, дрон міг пошкодити літак. Відтак адміністрація аеропорту не могла ризикувати життям пасажирів. Правоохоронці повідомляли, що дрони з'являлись над летовищем декілька разів. Для їх пошуку залучили 20 нарядів поліції.



Літаки, які на той момент вже летіли до Лондона, довелось відправити в аеропорти інших міст, зокрема, Кардіфа, Ліверпуля та Манчестера. А пасажирам, котрі мали відлітати з "Ґатвіка", довелось чекати в аеропорті.