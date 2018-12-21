Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дронами

Лондонский аэропорт "Гатвик" возобновил работу после того, как на его территории летали беспилотники. Однако не полностью, так как часть рейсов, которые были запланированы на 21 декабря, все же придется задержать.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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В аэропорту остаются тысячи пассажиров. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и самих устройств.

Just a glimpse into the chaos that this drone has caused to #GatwickAirport. Thousands of passengers stranded with no end in sight. #CBC pic.twitter.com/fHz7z7vvDW — Jared Thomas (@CBCJaredThomas) 20 грудня 2018 р.

24 канал сообщал, что 20 декабря все полеты были отменены, а все из-за того, что над взлетно-посадочной полосой заметили дрон. Ведь в случае столкновения, дрон мог повредить самолет. Поэтому администрация аэропорта не могла рисковать жизнью пассажиров. Правоохранители сообщали, что дроны появлялись над аэродромом несколько раз. Для их поиска задействовали 20 нарядов полиции.



Самолеты, которые на тот момент уже летели в Лондон, пришлось отправить в аэропорты других городов, в частности, Кардифа, Ливерпуля и Манчестера. А пассажирам, которые должны были улетать из Гатвика, пришлось ждать в аэропорту.