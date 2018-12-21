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      Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дронами

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      Лондонский аэропорт частично возобновил работу
      Лондонский аэропорт частично возобновил работу / EPA

      Лондонский аэропорт "Гатвик" возобновил работу после того, как на его территории летали беспилотники. Однако не полностью, так как часть рейсов, которые были запланированы на 21 декабря, все же придется задержать.

      Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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      В аэропорту остаются тысячи пассажиров. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и самих устройств.

      24 канал сообщал, что 20 декабря все полеты были отменены, а все из-за того, что над взлетно-посадочной полосой заметили дрон. Ведь в случае столкновения, дрон мог повредить самолет. Поэтому администрация аэропорта не могла рисковать жизнью пассажиров. Правоохранители сообщали, что дроны появлялись над аэродромом несколько раз. Для их поиска задействовали 20 нарядов полиции.

      Самолеты, которые на тот момент уже летели в Лондон, пришлось отправить в аэропорты других городов, в частности, Кардифа, Ливерпуля и Манчестера. А пассажирам, которые должны были улетать из Гатвика, пришлось ждать в аэропорту.

      Теги: Лондон авиация
      Источник: 24 Канал
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