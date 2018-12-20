Аэропорт Лондона уже более 12 часов не работает из-за дронов

Лондонский аэропорт Гатвик сейчас прекратил работу вследствие большого количества беспилотников в воздушном пространстве аэропорта.

Об этом сообщило издание BBC.

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Отмечается, что несколько дронов были замечены рядом со взлетно-посадочными полосами аэропорта.

В связи с этим все самолеты, которые должны были совершить посадку в аэропорту Гатвик сейчас направлены на посадку к соседним аэродромам.

После сообщений о двух дронах, что летали над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется,

– говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт также попросил прощения у пассажиров, отметив, что в любой ситуации безопасность остается приоритетом.

Сообщается, что первые сообщения о дронах появились еще в среду вечером. В аэропорту заявили, что зафиксировали два дрона над взлетными полосами около 21:00 и из-за этого вынуждены были отложить все рейсы до 3 ночи.

Потом дроны снова были замечены уже в четверг в 3:45 утра, тогда рейсы снова вынужденно приостановили.

Сейчас к расследованию ситуации с присутствием дронов в авиапространстве аэропорта привлекли полицию.