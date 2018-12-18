В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об "угрозе"

В Австралии самолет компании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе на борту.

Об этом сообщает ABC.

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В полиции сообщили, что инцидент произошел 17 декабря. Самолет вылетел из Мельбурна в 18:40 по местному времени, однако через 20 минут капитан узнал об угрозе, поэтому принял решение развернуться.

Уже через 2 часа после возвращения в аэропорт все пассажиры покинули самолет.

Австралийская федеральная полиция встретила самолет в аэропорту. Известно, что никого не арестовали и никто не пострадал. Однако, некоторые СМИ сообщают, что на борту самолета нашли "письменную угрозу".

Напомним, что авиакомпания Lion Air возобновит поиски останков 64 жертв крушения Boeing 737 Max 8, произошедшего 29 октября в Яванском море в Индонезии, а также бортового самописца авиалайнера.