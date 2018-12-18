01:38
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об "угрозе"

      18 Читати новину українською
      В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе
      В Австралии самолет вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе / abc.net.au

      В Австралии самолет компании Tigerair, летевший из Мельбурна в Сидней, вернулся в аэропорт из-за сообщения об угрозе на борту.

      Об этом сообщает ABC.

      Читайте также: Оккупанты собираются перебросить в Крым десяток истребителей: подробности

      В полиции сообщили, что инцидент произошел 17 декабря. Самолет вылетел из Мельбурна в 18:40 по местному времени, однако через 20 минут капитан узнал об угрозе, поэтому принял решение развернуться.

      Уже через 2 часа после возвращения в аэропорт все пассажиры покинули самолет.

      Австралийская федеральная полиция встретила самолет в аэропорту. Известно, что никого не арестовали и никто не пострадал. Однако, некоторые СМИ сообщают, что на борту самолета нашли "письменную угрозу".

      Напомним, что авиакомпания Lion Air возобновит поиски останков 64 жертв крушения Boeing 737 Max 8, произошедшего 29 октября в Яванском море в Индонезии, а также бортового самописца авиалайнера.

      Теги: терроризм Полиция авиация Австралия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 декабря: разделение ДФС и что ждет храмы УПЦ МП
      18 декабря , 22:20 Главные новости 18 декабря: разделение ДФС и что ждет храмы УПЦ МП
      563
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 декабря , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 1745
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18 декабря , 20:40 Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18988
      Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      18 декабря , 20:00 Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      Євгенія Мазур 105
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      В продажу поступит настольная лампа, которая будет работать до 50 лет
       16 июня 2015 , 20:51
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук