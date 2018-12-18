В Австралії літак повернувся в аеропорт через повідомлення про "загрозу"

В Австралії літак компанії Tigerair, що летів з Мельбурна в Сідней, повернувся в аеропорт через повідомлення про загрозу на борту.

Про це повідомляє ABC.

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У поліції повідомили, що інцидент стався 17 грудня. Літак вилетів з Мельбурна 0 18:40 за місцевим часом, проте через 20 хвилин капітан дізнався про загрозу, тому прийняв рішення розвернутися.

Вже через дві години після повернення в аеропорт усі пасажири покинули літак.

Австралійська федеральна поліція зустріла літак в аеропорту. Відомо, що нікого не заарештували та ніхто не постраждав. Однак, деякі ЗМІ повідомляють, що на борту літака знайшли "письмову загрозу".

Нагадаємо, що авіакомпанія Lion Air відновить пошуки останків 64 жертв аварії Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня в Яванскому морі в Індонезії, а також бортового самописця авіалайнера.