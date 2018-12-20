Аеропорт Лондона вже понад 12 годин не працює через дронів

Лондонський аеропорт Гатвік наразі припинив роботу внаслідок великої кількості безпілотників у повітряному просторі аеропорта.

Про це повідомило видання BBC.

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Зазначається, що кілька дронів було помічено поряд зі злітно-посадковими смугами аеропорту.

У зв'язку з цим усі літаки, що повинні були здійснити посадку у аеропорту Гатвік наразі направлені на посадку до сусідніх летовищ.

Після повідомлень про два дрони, що літали над аеродромом аеропорту Гатвік, нам довелося призупинити польоти, поки це розслідується,

– йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт також попросив вибачення у пасажирів, зазначивши, що у будь-якій ситуації безпека залишається пріоритетом.

Повідомляється, що перші повідомлення про дрони з’явилися ще у середу ввечері. В аеропорту заявили, що зафіксували два дрони над злітними смугами близько 21:00 і через це змушені були відкласти всі рейси до 3 ночі.

Потім дрони знову були помічені вже в четвер о 3:45 ранку, тоді рейси знову вимушено призупинили.



Наразі до розслідування ситуації з присутністю дронів в авіапросторі аеропорту долучили поліцію.