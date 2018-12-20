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      Аеропорт Лондона вже понад 12 годин не працює через дронів

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      Лондонський аеропорт Гатвік вимушено зупинив рейси через безпілотники
      Лондонський аеропорт Гатвік вимушено зупинив рейси через безпілотники / precio

      Лондонський аеропорт Гатвік наразі припинив роботу внаслідок великої кількості безпілотників у повітряному просторі аеропорта.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Зазначається, що кілька дронів було помічено поряд зі злітно-посадковими смугами аеропорту.

      У зв'язку з цим усі літаки, що повинні були здійснити посадку у аеропорту Гатвік наразі направлені на посадку до сусідніх летовищ.

      Після повідомлень про два дрони, що літали над аеродромом аеропорту Гатвік, нам довелося призупинити польоти, поки це розслідується,
      – йдеться в повідомленні аеропорту.

      Аеропорт також попросив вибачення у пасажирів, зазначивши, що у будь-якій ситуації безпека залишається пріоритетом.

      Повідомляється, що перші повідомлення про дрони з’явилися ще у середу ввечері. В аеропорту заявили, що зафіксували два дрони над злітними смугами близько 21:00 і через це змушені були відкласти всі рейси до 3 ночі.

      Потім дрони знову були помічені вже в четвер о 3:45 ранку, тоді рейси знову вимушено призупинили.

      Наразі до розслідування ситуації з присутністю дронів в авіапросторі аеропорту долучили поліцію.

       

      Джерело: 24 Канал
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