Аеропорт Лондона вже понад 12 годин не працює через дронів
Лондонський аеропорт Гатвік наразі припинив роботу внаслідок великої кількості безпілотників у повітряному просторі аеропорта.
Про це повідомило видання BBC.
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Зазначається, що кілька дронів було помічено поряд зі злітно-посадковими смугами аеропорту.
У зв'язку з цим усі літаки, що повинні були здійснити посадку у аеропорту Гатвік наразі направлені на посадку до сусідніх летовищ.
Після повідомлень про два дрони, що літали над аеродромом аеропорту Гатвік, нам довелося призупинити польоти, поки це розслідується,
– йдеться в повідомленні аеропорту.
Аеропорт також попросив вибачення у пасажирів, зазначивши, що у будь-якій ситуації безпека залишається пріоритетом.
Повідомляється, що перші повідомлення про дрони з’явилися ще у середу ввечері. В аеропорту заявили, що зафіксували два дрони над злітними смугами близько 21:00 і через це змушені були відкласти всі рейси до 3 ночі.
Потім дрони знову були помічені вже в четвер о 3:45 ранку, тоді рейси знову вимушено призупинили.
Наразі до розслідування ситуації з присутністю дронів в авіапросторі аеропорту долучили поліцію.