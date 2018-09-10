В аэропорту Лиона автомобиль выехал на взлетную полосу: видео

В понедельник, 10 сентября, в аэропорту Лиона (Франция) состоялась гонка с участием полиции прямо на взлетно-посадочной полосе. Водитель автомобиля решил выехать на трассу для вылета самолетов.

Все полеты были приостановлены, как сообщили на странице аэропорта Лиона в Twitter.

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Как отмечается, перед тем, как автомобиль выехал на взлетную полосу в аэропорту "Лион Сен-Экзюпери", он сначала проехал через стеклянные двери, ведущие к корпусу терминала 1.



Автомобиль разбил стеклянные двери в аэропорту

Автомобиль сразу же начали преследовать двадцать полицейских машин, которые помогали жандармерии и таможне, впоследствии водителя арестовали. Сейчас стало известно, что пострадавших нет. Однако аэропорт закрыли до конца дня.

Смотрите видео с места происшествия