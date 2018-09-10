16:20
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В аэропорту Лиона автомобиль выехал на взлетную полосу: видео

43 Читати новину українською
В аэропорту Лиона автомобиль выехал на взлетную полосу
В аэропорту Лиона автомобиль выехал на взлетную полосу / Фото из открытых источников

В понедельник, 10 сентября, в аэропорту Лиона (Франция) состоялась гонка с участием полиции прямо на взлетно-посадочной полосе. Водитель автомобиля решил выехать на трассу для вылета самолетов.

Все полеты были приостановлены, как сообщили на странице аэропорта Лиона в Twitter.

Читайте также: Стритрейсеры – любители адреналина, которые рискуют жизнями людей: потрясающие видео

Как отмечается, перед тем, как автомобиль выехал на взлетную полосу в аэропорту "Лион Сен-Экзюпери", он сначала проехал через стеклянные двери, ведущие к корпусу терминала 1.

Автомобіль розбив скляні двері в аеропорту
Автомобиль разбил стеклянные двери в аэропорту

Автомобиль сразу же начали преследовать двадцать полицейских машин, которые помогали жандармерии и таможне, впоследствии водителя арестовали. Сейчас стало известно, что пострадавших нет. Однако аэропорт закрыли до конца дня.

Смотрите видео с места происшествия

Как прокомментировали в ведомстве, накануне автомобиль ездил на высокой скорости на встречных полосах автомобильных дорог вблизи аэропорта. Также водитель ранее разбил барьер в аэропорту "Брона", на восток от Лиона. По сообщению местной газеты "Le Progrès", автомобиль "Mercedes" зарегистрирован за рубежом.

Теги: Транспорт авиация Новости Франции Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сегодня, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сегодня, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Париже ожесточенные столкновения у турецкого посольства
 8 февраля 2016 , 19:29
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук