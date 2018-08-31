В аэропорту Одессы задержали иностранца за торговлю людьми

Украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Одесса" гражданина Узбекистана, которого разыскивает Интерпол за торговлю людьми.

Произошло это в пункте пропуска "Одесса-авиа". Сам мужчина из Узбекистана, а в Одессу прилетел из Стамбула.

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Известно, что иностранца разыскивали у него на родине для ареста за торговлю людьми.

Кроме этого, правоохранители задержали гражданина Молдовы. Его разыскивают за мошенничество.

Оба преступника сейчас в полиции. К слову, с начала года государственная пограничная служба с базой данных Интерпола выявила почти тысячу злоумышленников, которых разыскивают за различные преступления.