В аэропорту Одессы задержали иностранца за торговлю людьми
Украинские пограничники задержали в международном аэропорту "Одесса" гражданина Узбекистана, которого разыскивает Интерпол за торговлю людьми.
Произошло это в пункте пропуска "Одесса-авиа". Сам мужчина из Узбекистана, а в Одессу прилетел из Стамбула.
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Известно, что иностранца разыскивали у него на родине для ареста за торговлю людьми.
Кроме этого, правоохранители задержали гражданина Молдовы. Его разыскивают за мошенничество.
Оба преступника сейчас в полиции. К слову, с начала года государственная пограничная служба с базой данных Интерпола выявила почти тысячу злоумышленников, которых разыскивают за различные преступления.
Источник: 24 канал
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