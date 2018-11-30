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      В анексованій Керчи масштабный пожар: фото и видео

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      В анексованій Керчи масштабный пожар
      В анексованій Керчи масштабный пожар / Фото из открытых источников

      В центре Керчи в аннексированном Крыму 30 ноября загорелись склады площадью около 250 квадратных метров. В так называемом Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма говорят, что пострадавших нет.

      Об этом сообщает Kerch.fm.

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      Пожар произошел на территории складов возле строительного магазина "Новая площадь" в центре города. Местные жители обеспокоены большими облаками дыма, которые висят над Керчью.

      пожежа у керчі
      Ужасный пожар в Керчи// Фото: Kerch.fm

      пожежа у керчі

      Облака дыма нависли над городом// Фото: Kerch.fm

      Известно, что по состоянию на 13:30 по местному времени спасатели еще не потушили пламя.

       

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Пожар Керчь
      Источник: 24 Канал
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