В анексованій Керчи масштабный пожар: фото и видео
В центре Керчи в аннексированном Крыму 30 ноября загорелись склады площадью около 250 квадратных метров. В так называемом Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма говорят, что пострадавших нет.
Об этом сообщает Kerch.fm.
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Пожар произошел на территории складов возле строительного магазина "Новая площадь" в центре города. Местные жители обеспокоены большими облаками дыма, которые висят над Керчью.
Ужасный пожар в Керчи// Фото: Kerch.fm
Облака дыма нависли над городом// Фото: Kerch.fm
Известно, что по состоянию на 13:30 по местному времени спасатели еще не потушили пламя.
Источник: 24 Канал
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