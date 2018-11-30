В анексованій Керчи масштабный пожар: фото и видео

В центре Керчи в аннексированном Крыму 30 ноября загорелись склады площадью около 250 квадратных метров. В так называемом Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма говорят, что пострадавших нет.

Об этом сообщает Kerch.fm. Читайте также: Одесский лагерь "Виктория", в котором во время пожара погибли дети, передали военным Пожар произошел на территории складов возле строительного магазина "Новая площадь" в центре города. Местные жители обеспокоены большими облаками дыма, которые висят над Керчью.

Ужасный пожар в Керчи// Фото: Kerch.fm Облака дыма нависли над городом// Фото: Kerch.fm Известно, что по состоянию на 13:30 по местному времени спасатели еще не потушили пламя. В Керчи 30 ноября примерно в 12.30 на территории между Стройцентром и Новой площадью началось сильное возгорание. Огромный столб дыма видно с нескольких улиц.

Чудеса! Керчь и пожар! Ответки просто слетают со звёзд пулями) https://t.co/a3rVBGhjiu pic.twitter.com/Utj1q0wGVj — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 30 листопада 2018 р.