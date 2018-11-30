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      В анексованій Керчі масштабна пожежа: фото та відео

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      В анексованій Керчі масштабна пожежа
      В анексованій Керчі масштабна пожежа / Фото з відкритих джерел

      У центрі Керчі в анексованому Криму 30 листопада загорілися склади площею близько 250 квадратних метрів. У так званому Міністерстві надзвичайних ситуацій Криму кажуть, що постраждалих немає.

      Про це повідомляє Kerch.fm.

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      Пожежа сталася на території складів біля будівельного магазину "Новая площадь" у центрі міста. Місцеві жителі стурбовані великими хмарами диму, які висять над Керчю.

      пожежа у керчі
      Жахлива пожежа у Керчі// Фото: Kerch.fm

      пожежа у керчі
      Хмари диму нависли над містом// Фото: Kerch.fm

      Відомо, що станом на 13:30 за місцевим часом рятувальники ще не загасили полум’я.

       

      Теги: Новини України Новини Криму Керч Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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