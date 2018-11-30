В анексованій Керчі масштабна пожежа: фото та відео
У центрі Керчі в анексованому Криму 30 листопада загорілися склади площею близько 250 квадратних метрів. У так званому Міністерстві надзвичайних ситуацій Криму кажуть, що постраждалих немає.
Про це повідомляє Kerch.fm.
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Пожежа сталася на території складів біля будівельного магазину "Новая площадь" у центрі міста. Місцеві жителі стурбовані великими хмарами диму, які висять над Керчю.
Жахлива пожежа у Керчі// Фото: Kerch.fm
Хмари диму нависли над містом// Фото: Kerch.fm
Відомо, що станом на 13:30 за місцевим часом рятувальники ще не загасили полум’я.
Джерело: 24 Канал
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