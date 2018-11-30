В анексованій Керчі масштабна пожежа: фото та відео

В анексованій Керчі масштабна пожежа / Фото з відкритих джерел

У центрі Керчі в анексованому Криму 30 листопада загорілися склади площею близько 250 квадратних метрів. У так званому Міністерстві надзвичайних ситуацій Криму кажуть, що постраждалих немає.