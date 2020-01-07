В аннексированном Крыму блокируют украинские сайты

В оккупированном Крыму 9 местных провайдеров заблокировали 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Среди них – сайт 24 канала.

Соответствующий мониторинг провела Крымская правозащитная группа в ноябре-декабре 2019 года.

К слову: Канал для оккупированных территорий: информвещание возглавит бывшая главная редактор 24 канала Трибушна

Провайдеры, которые не дают доступ к украинским сайтам:

БелНет (Белогорск);

SevStar (Севастополь);

Мечта (Симферополь);

Боспортелеком (Керчь);

ЯлтаНет (Ялта);

SkyLine (Красноперекопский район);

Сиваш-нет (Красноперекопск);

Гигабайт (Бахчисарай);

Джанкой-онлайн (Джанкой).

Крымчане запретили доступ к некоторым украинским информационным сайтам, в частности, 24 каналу, "Украинской правде", Центру журналистских расследований, "5 каналу", Укринформу и так далее. Также невозможно открыть и сайты социальных сетей Меджлиса крымскотатарского народа и Хизб ут-Тахрир.

Некоторые сайты заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора.

К слову, за время аннексии Крыма на полуострове уже заблокировали доступ к 28 украинским сайтам. Крымская правозащитная группа призывает международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова на полуострове.