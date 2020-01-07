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      В аннексированном Крыму блокируют украинские сайты

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      В аннексированном Крыму блокируют украинские сайты / photos.icons8.com

      В оккупированном Крыму 9 местных провайдеров заблокировали 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Среди них – сайт 24 канала.

      Соответствующий мониторинг провела Крымская правозащитная группа в ноябре-декабре 2019 года.

      К слову: Канал для оккупированных территорий: информвещание возглавит бывшая главная редактор 24 канала Трибушна

      Провайдеры, которые не дают доступ к украинским сайтам:

      • БелНет (Белогорск);
      • SevStar (Севастополь);
      • Мечта (Симферополь);
      • Боспортелеком (Керчь);
      • ЯлтаНет (Ялта);
      • SkyLine (Красноперекопский район);
      • Сиваш-нет (Красноперекопск);
      • Гигабайт (Бахчисарай);
      • Джанкой-онлайн (Джанкой).

      Крымчане запретили доступ к некоторым украинским информационным сайтам, в частности, 24 каналу, "Украинской правде", Центру журналистских расследований, "5 каналу", Укринформу и так далее. Также невозможно открыть и сайты социальных сетей Меджлиса крымскотатарского народа и Хизб ут-Тахрир.

      Некоторые сайты заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора.

      К слову, за время аннексии Крыма на полуострове уже заблокировали доступ к 28 украинским сайтам. Крымская правозащитная группа призывает международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова на полуострове.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Журналисты СМИ Новости Крыма
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