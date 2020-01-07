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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      В анексованому Криму блокують українські сайти

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      В анексованому Криму блокують українські сайти / photos.icons8.com

      В окупованому Криму 9 місцевих провайдерів заблокували 18 українських інформаційних сайтів та 2 соціальні мережі. Серед них – сайт 24 каналу.

      Відповідний моніторинг провела Кримська правозахисна група у листопаді-грудні 2019 року. 

      До слова: Канал для окупованих територій: інфомовлення очолить ексголовна редакторка 24 каналу Трибушна

      Провайдери, які не дають доступ до українських сайтів:

      • БелНет (Білогірськ);
      • SevStar (Севастополь);
      • Мечта (Сімферополь);
      • Боспортелеком (Керч);
      • ЯлтаНет (Ялта);
      • SkyLine (Красноперекопський район);
      • Сиваш-нет (Красноперекопськ);
      • Гігабайт (Бахчисарай);
      • Джанкой-онлайн (Джанкой).

      Кримчанам заборонили доступу до деяких українських інформаційних сайтів, зокрема, 24 каналу, "Української правди", Центру журналістських розслідувань, "5 каналу", Укрінформу і так далі. Також неможливо відкрити й сайти соціальних мереж Меджлісу кримськотатарського народу та Хізб ут-Тахрір.

      Деякі сайти заблоковані з посиланням на вимоги Роскомнадзору. 

      До слова, за час анексії Криму на півострові вже заблокували доступ до 28 українських сайтів. Кримська правозахисна група закликає міжнародні організації та уряди посилити тиск на Російську Федерацію для того, щоб вона припинила блокування медіа та інші незаконні обмеження свободи слова на півострові. 

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ЗМІ Журналісти
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