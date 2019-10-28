В Аргентине на выборах президента победил оппозиционер Альберто Фернандес
Об этом свидетельствуют результаты подсчета 90% бюллетеней. Кроме того действующий президент Аргентины Маурисио Макри признал победу соперника Альберто Фернандеса и заявил, что уже поздравил его после подведения предварительных итогов голосования.
Оппозиционер и перонист Фернандес набрал 47,36% голосов, достаточных для победы в первом туре. Правоцентрист Маурисио Макри набрал 41,22% голосов граждан, сообщает издание AFP.
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В рамках аргентинского законодательства, победу в первом туре приобретает кандидат, который наберет более 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% относительно ближайшего соперника.
Предвыборными обещаниями Фернандеса были:
- добиться пересмотра условий кредита от МВФ,
- защитить вклады граждан,
- снизить налог на прибыль,
- увеличит субсидии на социальные услуги.
На высший пост претендовали шесть человек, но основное соперничество развернулось между действующим главой государства Маурисио Макри и ексглавою кабмина 60-летним Фернандесом, который пошел на выборы вместе с бывшей главой государства Кристиной Киршнер.
К слову, теперь она станет вице-президенткой страны. Политические эксперты отмечают, что фактическое руководство государством будет осуществлять именно Киршнер, которая, в частности, за время своего правления делала ставку на сотрудничество с Россией.
Возвращение к власти перонистов происходит на фоне длительного экономического спада и роста госдолга, что усиливает опасения рынка по поводу возможного дефолта по кредитам МВФ в размере 57 миллиардов долларов. Экономические эксперты констатируют, что затяжной кризис в Аргентине началась именно за правления Киршнер. Сейчас инфляция в стране составляет 40%.
Такое развитие событий вряд ли станет положительным для страны в будущем. Реакцию мирового рынка, учитывая прошлый опыт правления Киршнер, можно описать одним интересным моментом – после проведения праймериз, на которых предпочтение получил именно Альберто Фернандес, аргентинский биржевой индекс обвалился до 30 пунктов, а песо упал на 14%.
Что такое перонизм?Популистски-националистическая течение в Аргентине основана на идеологии, объединяющей синдикализм, аргентинский национализм и идех христианского социализма. Названа в честь ее основателя Хуана Доминго Перона.
Почему на выборах победили перонисты?
Популярность Макри резко упала в прошлом году, когда Аргентина вступила в фазу рецессии и нестабильности рынка. Макри в начале своего президентского срока в 2015 году уменьшил субсидии на коммунальные и другие услуги с целью сокращения хронического бюджетного дефицита страны, что привело к значительному повышению тарифов на электроэнергию и газ.