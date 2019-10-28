В Аргентине на выборах президента победил оппозиционер Альберто Фернандес

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 90% бюллетеней. Кроме того действующий президент Аргентины Маурисио Макри признал победу соперника Альберто Фернандеса и заявил, что уже поздравил его после подведения предварительных итогов голосования.

Оппозиционер и перонист Фернандес набрал 47,36% голосов, достаточных для победы в первом туре. Правоцентрист Маурисио Макри набрал 41,22% голосов граждан, сообщает издание AFP.

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В рамках аргентинского законодательства, победу в первом туре приобретает кандидат, который наберет более 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% относительно ближайшего соперника.

Предвыборными обещаниями Фернандеса были:

добиться пересмотра условий кредита от МВФ,

защитить вклады граждан,

снизить налог на прибыль,

увеличит субсидии на социальные услуги.

На высший пост претендовали шесть человек, но основное соперничество развернулось между действующим главой государства Маурисио Макри и ексглавою кабмина 60-летним Фернандесом, который пошел на выборы вместе с бывшей главой государства Кристиной Киршнер.

К слову, теперь она станет вице-президенткой страны. Политические эксперты отмечают, что фактическое руководство государством будет осуществлять именно Киршнер, которая, в частности, за время своего правления делала ставку на сотрудничество с Россией.

Возвращение к власти перонистов происходит на фоне длительного экономического спада и роста госдолга, что усиливает опасения рынка по поводу возможного дефолта по кредитам МВФ в размере 57 миллиардов долларов. Экономические эксперты констатируют, что затяжной кризис в Аргентине началась именно за правления Киршнер. Сейчас инфляция в стране составляет 40%.

Такое развитие событий вряд ли станет положительным для страны в будущем. Реакцию мирового рынка, учитывая прошлый опыт правления Киршнер, можно описать одним интересным моментом – после проведения праймериз, на которых предпочтение получил именно Альберто Фернандес, аргентинский биржевой индекс обвалился до 30 пунктов, а песо упал на 14%.

Что такое перонизм?Популистски-националистическая течение в Аргентине основана на идеологии, объединяющей синдикализм, аргентинский национализм и идех христианского социализма. Названа в честь ее основателя Хуана Доминго Перона.

Почему на выборах победили перонисты?

Популярность Макри резко упала в прошлом году, когда Аргентина вступила в фазу рецессии и нестабильности рынка. Макри в начале своего президентского срока в 2015 году уменьшил субсидии на коммунальные и другие услуги с целью сокращения хронического бюджетного дефицита страны, что привело к значительному повышению тарифов на электроэнергию и газ.