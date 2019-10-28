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      В Аргентине на выборах президента победил оппозиционер Альберто Фернандес

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      Альберто Фернандес
      Альберто Фернандес / AFP

      Об этом свидетельствуют результаты подсчета 90% бюллетеней. Кроме того действующий президент Аргентины Маурисио Макри признал победу соперника Альберто Фернандеса и заявил, что уже поздравил его после подведения предварительных итогов голосования.

      Оппозиционер и перонист Фернандес набрал 47,36% голосов, достаточных для победы в первом туре. Правоцентрист Маурисио Макри набрал 41,22% голосов граждан, сообщает издание AFP.

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      В рамках аргентинского законодательства, победу в первом туре приобретает кандидат, который наберет более 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% относительно ближайшего соперника.

      Предвыборными обещаниями Фернандеса были:

      • добиться пересмотра условий кредита от МВФ,
      • защитить вклады граждан,
      • снизить налог на прибыль,
      • увеличит субсидии на социальные услуги.

      На высший пост претендовали шесть человек, но основное соперничество развернулось между действующим главой государства Маурисио Макри и ексглавою кабмина 60-летним Фернандесом, который пошел на выборы вместе с бывшей главой государства Кристиной Киршнер.

      К слову, теперь она станет вице-президенткой страны. Политические эксперты отмечают, что фактическое руководство государством будет осуществлять именно Киршнер, которая, в частности, за время своего правления делала ставку на сотрудничество с Россией.

      Возвращение к власти перонистов происходит на фоне длительного экономического спада и роста госдолга, что усиливает опасения рынка по поводу возможного дефолта по кредитам МВФ в размере 57 миллиардов долларов. Экономические эксперты констатируют, что затяжной кризис в Аргентине началась именно за правления Киршнер. Сейчас инфляция в стране составляет 40%.

      Такое развитие событий вряд ли станет положительным для страны в будущем. Реакцию мирового рынка, учитывая прошлый опыт правления Киршнер, можно описать одним интересным моментом – после проведения праймериз, на которых предпочтение получил именно Альберто Фернандес, аргентинский биржевой индекс обвалился до 30 пунктов, а песо упал на 14%.

      Что такое перонизм?Популистски-националистическая течение в Аргентине основана на идеологии, объединяющей синдикализм, аргентинский национализм и идех христианского социализма. Названа в честь ее основателя Хуана Доминго Перона.

      Почему на выборах победили перонисты?

      Популярность Макри резко упала в прошлом году, когда Аргентина вступила в фазу рецессии и нестабильности рынка. Макри в начале своего президентского срока в 2015 году уменьшил субсидии на коммунальные и другие услуги с целью сокращения хронического бюджетного дефицита страны, что привело к значительному повышению тарифов на электроэнергию и газ.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Латинськая Америка Аргентина Новости политики
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