В Аргентині на виборах президента переміг опозиціонер Альберто Фернандес

Про це свідчать результати підрахунку 90% бюлетенів. Крім того чинний президент Аргентини Маурісіо Макрі визнав перемогу суперника Альберто Фернандеса і заявив, що вже привітав його після підбиття попередніх підсумків голосування.

Опозиціонер та пероніст Фернандес набрав 47,36% голосів, достатніх для перемоги у першому турі. Правоцентрист Маурісіо Макрі набрав 41,22% голосів громадян, повідомляє видання AFP.

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В рамках аргентинського законодавства, перемогу у першому турі здобуває кандидат, який набере більш ніж 45% голосів або 40%, але з різницею більш ніж в 10% щодо найближчого суперника.

Передвиборчими обіцянками Фернандеса були:

домогтися перегляду умов кредиту від МВФ,

захистити вклади громадян,

знизити податок на прибуток,

збільшить субсидії на соціальні послуги.

На вищий пост претендувало шість осіб, але основне суперництво, розгорнулося між чинним главою держави Маурісіо Макрі та ексглавою кабміну 60-річним Фернандесом, який пішов на вибори разом з колишньою главою держави Крістіною Кіршнер.

До слова, тепер вона стане віце-президенткою країни. Політичні експерти зазначають, що фактичне керівництво державою здійснюватиме саме Кіршнер, яка, зокрема, за час свого правління робила ставку на співпрацю з Росією.

Повернення до влади пероністів відбувається на тлі тривалого економічного спаду та зростання держборгу, що підсилює побоювання ринку з приводу можливого дефолту за кредитами МВФ у розмірі 57 мільярдів доларів. Економічні експерти констатують, що затяжна криза в Аргентині почалася саме за правління Кіршнер. Зараз інфляція в країні складає 40%.

Такий розвиток подій навряд чи стане позитивним для країни в майбутньому. Реакцію світового ринку, з огляду на минулий досвід правління Кіршнер, можна описати одним цікавим моментом – після проведення праймеріз, на яких перевагу здобув саме Альберто Фернандес, аргентинський біржовий індекс обвалився до 30 пунктів, а песо впав на 14%.

Що таке перонізм?Популістично-націоналістична течія в Аргентині заснована на ідеології, що поєднує синдикалізм, аргентинський націоналізм та ідеї християнського соціалізму. Названа на честь її засновника Хуана Домінго Перона.

Чому на виборах перемогли пероністи?

Популярність Макрі різко впала в минулому році, коли Аргентина вступила в фазу рецесії і нестабільності ринку. Макрі на початку свого президентського терміну в 2015 році зменшив субсидії на комунальні та інші послуги з метою скорочення хронічного бюджетного дефіциту країни, що призвело до значного підвищення тарифів на електроенергію та газ.