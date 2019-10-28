В Аргентині на виборах президента переміг опозиціонер Альберто Фернандес
Про це свідчать результати підрахунку 90% бюлетенів. Крім того чинний президент Аргентини Маурісіо Макрі визнав перемогу суперника Альберто Фернандеса і заявив, що вже привітав його після підбиття попередніх підсумків голосування.
Опозиціонер та пероніст Фернандес набрав 47,36% голосів, достатніх для перемоги у першому турі. Правоцентрист Маурісіо Макрі набрав 41,22% голосів громадян, повідомляє видання AFP.
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В рамках аргентинського законодавства, перемогу у першому турі здобуває кандидат, який набере більш ніж 45% голосів або 40%, але з різницею більш ніж в 10% щодо найближчого суперника.
Передвиборчими обіцянками Фернандеса були:
- домогтися перегляду умов кредиту від МВФ,
- захистити вклади громадян,
- знизити податок на прибуток,
- збільшить субсидії на соціальні послуги.
На вищий пост претендувало шість осіб, але основне суперництво, розгорнулося між чинним главою держави Маурісіо Макрі та ексглавою кабміну 60-річним Фернандесом, який пішов на вибори разом з колишньою главою держави Крістіною Кіршнер.
До слова, тепер вона стане віце-президенткою країни. Політичні експерти зазначають, що фактичне керівництво державою здійснюватиме саме Кіршнер, яка, зокрема, за час свого правління робила ставку на співпрацю з Росією.
Повернення до влади пероністів відбувається на тлі тривалого економічного спаду та зростання держборгу, що підсилює побоювання ринку з приводу можливого дефолту за кредитами МВФ у розмірі 57 мільярдів доларів. Економічні експерти констатують, що затяжна криза в Аргентині почалася саме за правління Кіршнер. Зараз інфляція в країні складає 40%.
Такий розвиток подій навряд чи стане позитивним для країни в майбутньому. Реакцію світового ринку, з огляду на минулий досвід правління Кіршнер, можна описати одним цікавим моментом – після проведення праймеріз, на яких перевагу здобув саме Альберто Фернандес, аргентинський біржовий індекс обвалився до 30 пунктів, а песо впав на 14%.
Що таке перонізм?Популістично-націоналістична течія в Аргентині заснована на ідеології, що поєднує синдикалізм, аргентинський націоналізм та ідеї християнського соціалізму. Названа на честь її засновника Хуана Домінго Перона.
Чому на виборах перемогли пероністи?
Популярність Макрі різко впала в минулому році, коли Аргентина вступила в фазу рецесії і нестабільності ринку. Макрі на початку свого президентського терміну в 2015 році зменшив субсидії на комунальні та інші послуги з метою скорочення хронічного бюджетного дефіциту країни, що призвело до значного підвищення тарифів на електроенергію та газ.