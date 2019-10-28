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      В Аргентині на виборах президента переміг опозиціонер Альберто Фернандес

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      В Аргентині на виборах президента переміг опозиціонер Альберто Фернандес

      Про це свідчать результати підрахунку 90% бюлетенів. Крім того чинний президент Аргентини Маурісіо Макрі визнав перемогу суперника Альберто Фернандеса і заявив, що вже привітав його після підбиття попередніх підсумків голосування.

      Опозиціонер та пероніст Фернандес набрав 47,36% голосів, достатніх для перемоги у першому турі. Правоцентрист Маурісіо Макрі набрав 41,22% голосів громадян, повідомляє видання AFP.

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      В рамках аргентинського законодавства, перемогу у першому турі здобуває кандидат, який набере більш ніж 45% голосів або 40%, але з різницею більш ніж в 10% щодо найближчого суперника.

      Передвиборчими обіцянками Фернандеса були: 

      • домогтися перегляду умов кредиту від МВФ,
      • захистити вклади громадян,
      • знизити податок на прибуток,
      • збільшить субсидії на соціальні послуги.

      На вищий пост претендувало шість осіб, але основне суперництво, розгорнулося між чинним главою держави Маурісіо Макрі та ексглавою кабміну 60-річним Фернандесом, який пішов на вибори разом з колишньою главою держави Крістіною Кіршнер.

      До слова, тепер вона стане віце-президенткою країни. Політичні експерти зазначають, що фактичне керівництво державою здійснюватиме саме Кіршнер, яка, зокрема, за час свого правління робила ставку на співпрацю з Росією.

      Повернення до влади пероністів відбувається на тлі тривалого економічного спаду та зростання держборгу, що підсилює побоювання ринку з приводу можливого дефолту за кредитами МВФ у розмірі 57 мільярдів доларів. Економічні експерти констатують, що затяжна криза в Аргентині почалася саме за правління Кіршнер. Зараз інфляція в країні складає 40%.

      Такий розвиток подій навряд чи стане позитивним для країни в майбутньому. Реакцію світового ринку, з огляду на минулий досвід правління Кіршнер, можна описати одним цікавим моментом – після проведення праймеріз, на яких перевагу здобув саме Альберто Фернандес, аргентинський біржовий індекс обвалився до 30 пунктів, а песо впав на 14%.

      Що таке перонізм?Популістично-націоналістична течія в Аргентині заснована на ідеології, що поєднує синдикалізм, аргентинський націоналізм та ідеї християнського соціалізму. Названа на честь її засновника Хуана Домінго Перона.

      Чому на виборах перемогли пероністи?

      Популярність Макрі різко впала в минулому році, коли Аргентина вступила в фазу рецесії і нестабільності ринку. Макрі на початку свого президентського терміну в 2015 році зменшив субсидії на комунальні та інші послуги з метою скорочення хронічного бюджетного дефіциту країни, що призвело до значного підвищення тарифів на електроенергію та газ.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Аргентина Латинська Америка
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