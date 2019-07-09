Найдивовижніші парламенти, які обов'язково має побачити кожен

Парламент ­кожної країни вважається центром її політичного життя. Це місце, де приймаються рішення, які можуть вирішити долю мільйонів людей. Нерухомість 24 зробила підбірку найкрасивіших парламентських будівель світу, від яких перехоплює подих.

Парламент Великобританії

Вестмінстерський палац вважають однією з найвідоміших та найкрасивіших будівель у всьому світу. Парламент Великобританії розташований на березі Темзи. Він складається з трьох розкішних веж, зокрема, відомого Біг Бена. У 2012 році його назвали на честь королеви "Вежею Єлизавети".

Цікаво! Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року

У 1834 році більша частина палацу згоріла під час пожежі. Після цього будівлю перебудували за неоготичним проектом архітекторів Чарльза Баррі та Августуса Велбі П'юджина. Однак після цього парламент знову зазнав серйозних руйнацій через німецькі бомбардування у 1941 році.



Будівля парламенту Великобританії

Після закінчення Другої світової війни будівля пережила ще одну масштабну реконструкцію.



Легендарний Біг Бен

Парламент Угорщини

Розкішна резиденція уряду розташована на березі річки Дунай у Будапешті. Будівництво парламенту розпочалось одразу ж після об'єднання Буди та Пешту у 1875 році. Автором проекту став Імре Штейндль.

Будівля в неоготичному стилі з елементами східної архітектури трохи нагадує Вестмінстерський палац у Великобританії.



Будівля парламенту Угорщини

Що цікаво, резиденція уряду Угорщини вважається найбільшою будівлею в країні. Висота найвищого купола сягає 27 метрів, а діаметр – 20 метрів. Парламент складається з 691 кімнати, 29 сходів і 10 подвір'їв. Фасад прикрашають статуї правителів Угорщини та Трансільванії.

У приміщенні зберігаються 16 статуй королів країни, а також цінна корона святого Стефана, скіпетр і меч.



Найбільша будівля Угорщини

Парламент Канади

Будівля уряду розташована в центрі канадської столиці на південному березі річки Оттава. На території зведений цілий комплекс неоготичних будівель, який складається з трьох розкішних споруд.

Будівництво першого Центрального блоку почалося у 1859 році. Однак у 1916 році через пожежу там залишилась лише бібліотека. Опісля знову почалось масштабне будівництво.



Будівля парламенту Канади

Нині Центральний блок складається з двох залів ­– Сенату Канади та Палати громад Канади. Найбільшим приміщенням парламенту вважається зал конфедерації, де відбувається засідання депутатів.



Розкішний парламент Канади у неоготичному стилі

Парламент Німеччини

Одна з найлегендарніших будівель світу, яка розташована у Берліні.

Варте уваги! Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото

Саме там у 1894-1933 роках засідав однойменний державний орган Німеччини – Рейхстаг Німецької імперії і Рейхстаг Веймарської республіки. З 1999 року у будівлі розміщений бундестаг – німецький парламент.

Над проектом історичної пам'ятки працював франкфуртський архітектор Пауль Валлота. Будівля виконана у стилі італійського високого Відродження. Будівництво розпочалось у 1884 році і тривало 10 років.



Будівля парламенту Німеччини

За час свого існування парламент пережив масштабну пожежу, а також потужні бої, які тривали під час війни. Частина будівлі була зруйнована і за її реставрацію взявся архітектор лорд Норман Фостер.

Йому вдалося зберегти історичний вигляд пам'ятки та водночас створити сучасне приміщення парламенту, відкритого до людей.



Найвідвідуваніший серед туристів парламент світу

Парламент Норвегії

Розкішна резиденція парламенту Норвегії розташована у центрі міста Осло. Будівля зведена за проектом шведського архітектора Еміля Віктора Лангле у 1860–1866 роках.

Парламент виконаний у неороманському стилі та поєднує у собі архітектурні традиції Італії, Франції та скандинавських країн.



Будівля парламенту Норвегії

Будівля парламенту Норвегії відкрита для відвідувачів продовж цілого року, однак, у встановлені години.



Парламент відкритий для туристів

Парламент Швеції

Парламент Швеції розташований у будівлі Риксдаг. Це одна з найкрасивіших і найцікавіших пам'яток Стокгольма.



Будівля парламенту Швеції

Вона розташована в центральній частині міста на острові Хельгеандсхольмен.

Цікаво! 7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному

Автором проекту є відомий архітектор Арон Юхансон. Будівля поєднує у собі два стилі – неокласицизм та необароко. Будівництво парламенту розпочалось у 1897 році та завершилось у 1905 році.



Будівля у стилі неокласицизму та необароко

Парламент Швейцарії

Парламент та виконавча гілка федерального уряду Швейцарії працює у розкішному Федеральному палаці країни. Будівля розташована на березі річки Ааре у місті Берн.



Будівля парламенту Швейцарії

Автором проекту став швейцарсько-австрійський архітектор Ганс Ауер. Будівництво тривало з 1894 до 1902 року. Особливістю дизайну є те, що інтер’єр рясно оформлений мозаїками, картинами та скульптурами.

Будівля поділяється на центральну частину, а також ліве і праве крило. У центральній частині розміщений парламент, а у крилах – органи виконавчої влади.



Федеральний палац Швейцарії

Парламент Румунії

Урядова будівля Румунії розташована у столиці країни Бухаресті. Вона вважається найбільшою будівлею парламенту у світі, адже її площа становить 350 тисяч квадратних метрів.

Вражає! Застигла у часі краса: приголомшливі фото покинутих будівель

Будівництво палацу почалось у 1984 році за наказом комуністичного диктатора Ніколая Чаушеска. Над втіленням його ідеї працювали сотні архітекторів під керівництвом Анки Петрески.



Будівля парламенту Румунії

Щоб звільнити місце для будівлі, уряд наказав знести десятки будинків, зокрема, церкви, монастирі, синагоги. 20 тисяч військослужбовців і політичних в’язнів цілодобово працювали над реалізацією ідеї.

Будівля парламенту Румунії налічує 1100 кімнат, серед них – офіси, музеї, бібліотеки, ресторани, концертний зал тощо.



Будівля складається з 1100 кімнат

Парламент Аргентини

Розкішний палац Національного конгресу Аргентини розташований у місті Буенос-Айрес.

У 1895 році на будівництво палацу оголосили конкурс, в якому взяли участь 28 архітекторів зі всього світу. Перемогла тоді робота італійця Вітторіо Меано. Він запропонував звести будівлю у стилі неокласицизму.



Будівля парламенту Аргентини

У 1906 році відбулось відкриття палацу, однак роботи у ньому не закінчились, а тривали ще 40 років.

Особливістю будівлі є 80-метровий купол, який важить 30 тисяч тонн. Окрім цього, палац прикрашають колони, скульптури, ковані вироби тощо. Одною з головних прикрас є орнаментна робота відомого скульптура Віктора де Поля.



Розкішні скульптури біля парламенту Аргентини

Парламент Грузії

У 2013 році парламент Грузії переїхав з Тбілісі у нове приміщення в Кутаїсі. Автором проекту став іспанський архітектор Альбертом Домінго Кабо.



Будівля парламенту Грузії

Будівля у вигляді масштабного скляного купола складається з семи поверхів, на яких розміщені зала засідань і 217 кабінетів. Архітектор хотів, щоб будівля стала відображенням легкості, прозорості й водночас потужності влади Грузії.

На будівництво парламенту витратили 83 мільйони доларів.



Парламент у вигляді скляного купола