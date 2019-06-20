Вокзал, де хочеться ночувати: як виглядають сучасні залізничні станції в Саудівській Аравії

Нова швидкісна залізниця з'єднає два головних священних міста в Саудівській Аравії. Над проектом сучасних залізничних станцій, від вигляду яких перехоплює подих, працювало відоме британське архітектурне бюро Foster + Partners.

До дня народження засновника бюро Нормана Фостера Нерухомість 24 нагадувала, як виглядають його найвідоміші творіння.

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Нова швидкісна залізнична магістраль "Аль-Харамайн", яка з'єднає Мекку та Медіну, стане одним з наймасштабніших транспортних проектів не лише в Саудівській Аравії, але й у всьому регіоні, пише Dezeen.com.

Довжина лінії становитиме 450 кілометрів, а її окрасою без сумніву стануть будівлі 4 залізничних станцій, які, окрім Мекки та Медіни, з'являться у місті Джедда та в так званому Економічному місті короля Абдалли.



4 залізничні станції будуть збудовані за єдиним проектом / Фото: Dezeen.com

Будівлі станцій спроектовані як "ворота у місто" і розроблені, щоб забезпечити пасажиропотік понад 60 мільйонів людей на рік.

В основі архітектури всіх станцій лежить однаковий модуль площі, який складається з даху, платформи, залу очікування який можна адаптувати як для кінцевих, так і для проміжних станцій, а також розширити в разі необхідності при збільшенні пасажиропотоку.

Будівлі спроектовані з урахуванням спекотного клімату регіону та зможуть забезпечити прохолоду навіть без використання кондиціонерів.

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На перших поверхах будівель встановлені зволожувачі та вентилятори, а через невеликі отвори на даху та стінах всередину будівлі проникає денне світло, яке створює красиву гру світла та тіні.



Модулі станцій збудовані за проектом Нормана Фостера / Фото: Dezeen.com

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