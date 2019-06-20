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      Вокзал, де хочеться ночувати: як виглядають сучасні залізничні станції в Саудівській Аравії

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      Нова швидкісна залізниця з'єднає два головних священних міста в Саудівській Аравії. Над проектом сучасних залізничних станцій, від вигляду яких перехоплює подих, працювало відоме британське архітектурне бюро Foster + Partners.

      До дня народження засновника бюро Нормана Фостера Нерухомість 24 нагадувала, як виглядають його найвідоміші творіння.

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      Нова швидкісна залізнична магістраль "Аль-Харамайн", яка з'єднає Мекку та Медіну, стане одним з наймасштабніших транспортних проектів не лише в Саудівській Аравії, але й у всьому регіоні, пише Dezeen.com.

      Довжина лінії становитиме 450 кілометрів, а її окрасою без сумніву стануть будівлі 4 залізничних станцій, які, окрім Мекки та Медіни, з'являться у місті Джедда та в так званому Економічному місті короля Абдалли.

      станції залізниця Саудівська Аравія
      4 залізничні станції будуть збудовані за єдиним проектом / Фото: Dezeen.com

      Будівлі станцій спроектовані як "ворота у місто" і розроблені, щоб забезпечити пасажиропотік понад 60 мільйонів людей на рік.

      В основі архітектури всіх станцій лежить однаковий модуль площі, який складається з даху, платформи, залу очікування який можна адаптувати як для кінцевих, так і для проміжних станцій, а також розширити в разі необхідності при збільшенні пасажиропотоку.

       

      Будівлі спроектовані з урахуванням спекотного клімату регіону та зможуть забезпечити прохолоду навіть без використання кондиціонерів.

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      На перших поверхах будівель встановлені зволожувачі та вентилятори, а через невеликі отвори на даху та стінах всередину будівлі проникає денне світло, яке створює красиву гру світла та тіні.

      залізниця станції Фостер Саудівська Аравія
      Модулі станцій збудовані за проектом Нормана Фостера / Фото: Dezeen.com

      У канадській провінції Онтаріо нещодавно відкрили будівлю, яка повністю працює від сонячної енергії.
       

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Саудівська Аравія Залізниця
      Джерело: 24 канал
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