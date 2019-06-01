Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час

Британському архітектору Норману Фостеру виповнилося 84 роки! Митець і донині продовжує створювати дивовижні будівлі, які вражають та закохують з першого погляду. Він є одним з найяскравіших представників стилю хай-тек і водночас найбільш значущим архітектором 20-21 століть. Фостера по праву вважають батьком мегаполісів, а дивовижне поєднання скла та металу його неповторний почерк.

Нерухомість 24 на честь дня народження легенди підготувала Топ-5 найкращих споруд, які створив Норман Фостер.

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Вежа Мері Екс (Лондон)

Башта-хмарочос Мері Екс не має жодного кута, а зовні він схожий на гігантський огірок. Хоча, його оригінальна назва так і перекладається – The Gherkin – огірок.

Нормар Фостер, що виступив архітектором, застосував найсучасніші технології. До слова, це перший екологічний хмарочос у світі. Фостер спроектував його так, що для освітлення використовується сонячна енергія, а охолодження відбувається за допомогою природної вентиляції.



Мері Екс – перший екологічний хмарочос у світі

Будівництво "Огірка" тривало три роки, і завершилося у 2004. Наразі у 180-метровому розташувалися офіси та ресторани. Крім того, всередині є безліч зелених насаджень, а на 41 поверсі відкритий для відвідувань оглядовий майданчик.



Діаметр найширшої частини споруди сягає 57 метрів

З "Огірка" відкривається неймовірно красивий вид на Лондон, а у вечірній час вся вежа ще й ефектно підсвічується.

Вежа Херста (Нью-Йорк)

На відміну від башти Мері Екс, Фостер побудував блискучу вежу Херста не з нуля. Вона виросла з фасаду старого будинку, який з'явився ще у 30-х роках. Тоді будівництво вежі зірвала Велика депресія, однак 70 років потому британський архітектор звів для медіа-імперії Херста новий будинок.



Фасад вежі Херста з'явився ще у 30-х роках

Норман Фостер і тут застосував екологічні інновації: він зробив так, аби дощова вода, що накопичується у резервуарах на даху, використовувалася для поливу рослин і роботи кондиціонерів. А велика частина металу, яка пішла на будівництво цього 46-поверхового будинку на Мангеттені, була продуктом вторинної переробки.



Hearst Tower заввишки 182 метри

Під дахом плідно працюють журналісти та редактори видань Cosmopolitan, Esquire й інших провідних ЗМІ. Зауважимо, що навіть звичайний турист може з легкістю потрапити всередину офісної будівлі та насолодитися видом на Манхеттен.

Міст Віадук Мійо (Франція)

Норман Фостер проектував не лише вежі та офісні будівлі, одна з його робіт – міст Віадук Мійо – вважається найвищим мостом у світі. Його довжина сягає 2,5 кілометра, а висота однієї опори вища, за Ейфелеву вежу і складає 343 метри.



Міст Віадук Мійо є найвищим мостом у світі

До того ж міст виконує дуже важливу функцію – назавжди поклав край величезним заторам на трасі А75, що з'єднує Південну Францію з Іспанією.



Міст проходить через долину річки Тарн і є кінцевою ланкою швидкісної траси Париж – Безьє

Окрім краси та зручності Віадук Мійо надзвичайно надійний. Він обладнаний численними приладами й датчиками, які відстежують найменші зрушення в його конструкції. Численна апаратура робить понад 100 замірів на секунду.



Конструкція мосту Віадук Мійо дуже надійна

Сіті-холл (Лондон)

Чергове творіння Нормана Фостера також розташоване у Лондоні. І хоча, за твердженням архітектора, будівля є енергоефективною, критики доводять протилежне.



Сіті-холл

Ця будівля нагадує скошено нарізане яйце, але існують й інше інтерпретації. Наприклад, равлик, мотошолом, кокон чи гігантська пелюстка.



Будівля нагадує равлика

Натомість Фостер пояснив таку незвичну форму дуже просто – зменшити площу поверхні «Сіті-холу» і заощадити споживану електроенергію.



Суперечки щодо енергоефективності будівлі тривають донині

Усередині Сіті-холу розташовані величезні гвинтові сходи, які пронизують будівлю. Наразі всі 10 поверхів використовують чиновники лондонській мерії.



Сходи Сіті-холлу

Хмарочос Комерцбанк-Тауер

Тригранний хмарочос Комерцбанк-Тауер став головним символом Франкфурта-на-Майні. На кожному боці вежі на різних рівнях розташовані чотириповерхові сади.

Кожен сад уособлює собою флору певного регіону:

• На південному боці висотки – середземноморську.

• На західному – північноамериканську.

• На східному – азіатську.



Головний символ Франкфурта-на-Майні

Відомий німецький хмарочос до 2003 року зберігав титул найвищої будівлі в Європі, поки не був обігнаним московськими висотками.