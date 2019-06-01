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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час

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      Норману Фостеру – 84
      Норману Фостеру – 84 / 24 канал

      Британському архітектору Норману Фостеру виповнилося 84 роки! Митець і донині продовжує створювати дивовижні будівлі, які вражають та закохують з першого погляду. Він є одним з найяскравіших представників стилю хай-тек і водночас найбільш значущим архітектором 20-21 століть. Фостера по праву вважають батьком мегаполісів, а дивовижне поєднання скла та металу його неповторний почерк.

      Нерухомість 24 на честь дня народження легенди підготувала Топ-5 найкращих споруд, які створив Норман Фостер. 

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      Вежа Мері Екс (Лондон)

      Башта-хмарочос Мері Екс не має жодного кута, а зовні він схожий на гігантський огірок. Хоча, його оригінальна назва так і перекладається – The Gherkin – огірок.

      Нормар Фостер, що виступив архітектором, застосував найсучасніші технології. До слова, це перший екологічний хмарочос у світі. Фостер спроектував його так, що для освітлення використовується сонячна енергія, а охолодження відбувається за допомогою природної вентиляції. 

      ​Мері Екс – перший екологічний хмарочос у світі
      Мері Екс – перший екологічний хмарочос у світі

      Будівництво "Огірка" тривало три роки, і завершилося у 2004. Наразі у 180-метровому розташувалися офіси та ресторани. Крім того, всередині є безліч зелених насаджень, а на 41 поверсі відкритий для відвідувань оглядовий майданчик. 


      Діаметр найширшої частини споруди сягає 57 метрів

      З "Огірка" відкривається неймовірно красивий вид на Лондон, а у вечірній час вся вежа ще й ефектно підсвічується.

      Вежа Херста (Нью-Йорк)

      На відміну від башти Мері Екс, Фостер побудував блискучу вежу Херста не з нуля. Вона виросла з фасаду старого будинку, який з'явився ще у 30-х роках. Тоді будівництво вежі зірвала Велика депресія, однак 70 років потому британський архітектор звів для медіа-імперії Херста новий будинок.

      вежа Херста
      Фасад вежі Херста з'явився ще у 30-х роках

      Норман Фостер і тут застосував екологічні інновації: він зробив так, аби дощова вода, що накопичується у резервуарах на даху, використовувалася для поливу рослин і роботи кондиціонерів. А велика частина металу, яка пішла на будівництво цього 46-поверхового будинку на Мангеттені, була продуктом вторинної переробки.


      Hearst Tower заввишки 182 метри

      Під дахом плідно працюють журналісти та редактори видань Cosmopolitan, Esquire й інших провідних ЗМІ. Зауважимо, що навіть звичайний турист може з легкістю потрапити всередину офісної будівлі та насолодитися видом на Манхеттен.

      Міст Віадук Мійо (Франція)

      Норман Фостер проектував не лише вежі та офісні будівлі, одна з його робіт – міст Віадук Мійо – вважається найвищим мостом у світі. Його довжина сягає 2,5 кілометра, а висота однієї опори вища, за Ейфелеву вежу і складає 343 метри.


      Міст Віадук Мійо є найвищим мостом у світі

      До того ж міст виконує дуже важливу функцію – назавжди поклав край величезним заторам на трасі А75, що з'єднує Південну Францію з Іспанією.


      Міст проходить через долину річки Тарн і є кінцевою ланкою швидкісної траси Париж – Безьє

      Окрім краси та зручності Віадук Мійо надзвичайно надійний. Він обладнаний численними приладами й датчиками, які відстежують найменші зрушення в його конструкції. Численна апаратура робить понад 100 замірів на секунду.


      Конструкція мосту Віадук Мійо дуже надійна

      Сіті-холл (Лондон)

      Чергове творіння Нормана Фостера також розташоване у Лондоні. І хоча, за твердженням архітектора, будівля є енергоефективною, критики доводять протилежне.


      Сіті-холл 

      Ця будівля нагадує скошено нарізане яйце, але існують й інше інтерпретації. Наприклад, равлик, мотошолом, кокон чи гігантська пелюстка.


      Будівля нагадує равлика

      Натомість Фостер пояснив таку незвичну форму дуже просто – зменшити площу поверхні «Сіті-холу» і заощадити споживану електроенергію.


      Суперечки щодо енергоефективності будівлі тривають донині

      Усередині Сіті-холу розташовані величезні гвинтові сходи, які пронизують будівлю. Наразі всі 10 поверхів використовують чиновники лондонській мерії.


      Сходи Сіті-холлу

      Хмарочос Комерцбанк-Тауер

      Тригранний хмарочос Комерцбанк-Тауер став головним символом Франкфурта-на-Майні. На кожному боці вежі на різних рівнях розташовані чотириповерхові сади. 

      Кожен сад уособлює собою флору певного регіону:

      • На південному боці висотки – середземноморську.
      • На західному – північноамериканську.
      • На східному – азіатську.


      Головний символ Франкфурта-на-Майні

      Відомий німецький хмарочос до 2003 року зберігав титул найвищої будівлі в Європі, поки не був обігнаним московськими висотками.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Публікації ЗМІ Новини нерухомості Статті Будівництво Лондон Нью-Йорк Круті будівлі Архітектура Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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