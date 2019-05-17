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      Дім у скелі: будинок архітектора, від якого перехоплює подих

      389 Читать новость на русском
      Будинок у скелі
      Будинок у скелі / designboom.com

      Архітектор і фотограф із Шанхая Амей Кандалгаонкар (Amey Kandalgaonkar) представив неймовірний проект будинку, який він хоче збудувати прямо в скелі.

      На Дім у скелі (саме таку назву отримав його проект) митця надихнув археологічний пам'ятник, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії, пише designboom.

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      Гробниці Мадаїн-Саліх – це комплекс археологічних об'єктів на північному заході країни. Він включає в себе 111 скельних поховань, які датуються І століттям до н.е. та І століттям нашої. Це буквально цвинтар у скелі.

      Гробниці Мадаїн Саліх Саудівська Аравія
      Гробниці Мадаїн-Саліх в Саудівській Аравії//Фото: saudi-archaeology.com

      Після побаченого шанхайський фотограф наважився на власну інтерпретацію скельної архітектури. У свій будинок у скелі він додав бетонні плити, які буквально пронизують камінь.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      House inside a rock The context of this project is inspired from #madainsaleh rock cut architecture in Saudi Arabia. Creating the rock in 3d was super fun and turned out better than I expected...Experience of living in such a house would be quite surreal. Any billionaires out there interested in building this? :) #modernistarchitecture #modernhouse #brutgroup #rockhouse #deserthouse #cliffhouse #desertarchitecture #brutalist #brutalism #brutalistarchitecture #concreate #concrete #concretedesign #concreteart #concretearchitecture #concretehouse #octanerender #3d #gfx #cgi #thebartlett #digitalarchitecture #dezeen #archdaily #designboom

      Допис, поширений Amey Kandalgaonkar (@ameyzing_architect)

      Автор прагнув до того, аби його втручання у гірську породу було якомога менш помітним з рівня землі, але щоб впадало в око з висоти пташиного польоту.

      На даху його незвичного будинку можна помітити справжню зону для релаксу з басейном та просторою терасою.

      Будинок у скелі від архітектора з Шанхаю: дивіться фото

       

       

      Нерухомість 24 раніше показувала, як виглядають найнезвичніші особняки світу.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура
      Джерело: 24 канал
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