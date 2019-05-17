Дім у скелі: будинок архітектора, від якого перехоплює подих

Архітектор і фотограф із Шанхая Амей Кандалгаонкар (Amey Kandalgaonkar) представив неймовірний проект будинку, який він хоче збудувати прямо в скелі.

На Дім у скелі (саме таку назву отримав його проект) митця надихнув археологічний пам'ятник, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії, пише designboom.

Дивіться також: Пожити у картоплині: у США здають в оренду курйозне помешкання

Гробниці Мадаїн-Саліх – це комплекс археологічних об'єктів на північному заході країни. Він включає в себе 111 скельних поховань, які датуються І століттям до н.е. та І століттям нашої. Це буквально цвинтар у скелі.



Гробниці Мадаїн-Саліх в Саудівській Аравії//Фото: saudi-archaeology.com

Після побаченого шанхайський фотограф наважився на власну інтерпретацію скельної архітектури. У свій будинок у скелі він додав бетонні плити, які буквально пронизують камінь.

Автор прагнув до того, аби його втручання у гірську породу було якомога менш помітним з рівня землі, але щоб впадало в око з висоти пташиного польоту.

На даху його незвичного будинку можна помітити справжню зону для релаксу з басейном та просторою терасою.

Будинок у скелі від архітектора з Шанхаю: дивіться фото

Нерухомість 24 раніше показувала, як виглядають найнезвичніші особняки світу.