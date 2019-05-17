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      Дом в скале: здание архитектора, от которого перехватывает дыхание

      76 Читати новину українською
      Дом в скале
      Дом в скале / designboom.com

      Архитектор и фотограф из Шанхая Амей Кандалгаонкар (Amey Kandalgaonkar) представил невероятный проект дома, который он хочет построить прямо в скале.

      На Дом в скале (именно такое название получил проект) художника вдохновил археологический памятник, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии, пишет designboom.

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      Гробницы Мадаин – Салих - это комплекс археологических объектов на северо-западе страны. Он включает в себя 111 скальных захоронений, которые датируются и веком до н. э. да и веком нашей. Это буквально кладбище в скале.

      Гробниці Мадаїн Саліх Саудівська Аравія
      Гробницы Мадаин-Салих в Саудовской Аравии/ / фото: saudi-archaeology.com

      После увиденного шанхайский фотограф решился на собственную интерпретацию скальной архитектуры. В свой дом в скале он добавил бетонные плиты, которые буквально пронизывают камень.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      House inside a rock The context of this project is inspired from #madainsaleh rock cut architecture in Saudi Arabia. Creating the rock in 3d was super fun and turned out better than I expected...Experience of living in such a house would be quite surreal. Any billionaires out there interested in building this? :) #modernistarchitecture #modernhouse #brutgroup #rockhouse #deserthouse #cliffhouse #desertarchitecture #brutalist #brutalism #brutalistarchitecture #concreate #concrete #concretedesign #concreteart #concretearchitecture #concretehouse #octanerender #3d #gfx #cgi #thebartlett #digitalarchitecture #dezeen #archdaily #designboom

      Допис, поширений Amey Kandalgaonkar (@ameyzing_architect)

      Автор стремился к тому, чтобы его вмешательство в горную породу было как можно менее заметным с уровня земли, но чтобы бросалось в глаза с высоты птичьего полета.

      На крыше его необычного дома можно заметить настоящую зону для релакса с бассейном и просторной террасой.

      Дом в скале от архитектора из Шанхая: смотрите фото

       

       

      Недвижимость 24 раньше показывала, как выглядят самые необычные особняки мира.

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      Теги: Крутые здания Новости недвижимости мира Новости недвижимости Архитектура
      Источник: 24 канал
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