Дом в скале: здание архитектора, от которого перехватывает дыхание

Архитектор и фотограф из Шанхая Амей Кандалгаонкар (Amey Kandalgaonkar) представил невероятный проект дома, который он хочет построить прямо в скале.

На Дом в скале (именно такое название получил проект) художника вдохновил археологический памятник, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии, пишет designboom.

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Гробницы Мадаин – Салих - это комплекс археологических объектов на северо-западе страны. Он включает в себя 111 скальных захоронений, которые датируются и веком до н. э. да и веком нашей. Это буквально кладбище в скале.



Гробницы Мадаин-Салих в Саудовской Аравии/ / фото: saudi-archaeology.com

После увиденного шанхайский фотограф решился на собственную интерпретацию скальной архитектуры. В свой дом в скале он добавил бетонные плиты, которые буквально пронизывают камень.

Автор стремился к тому, чтобы его вмешательство в горную породу было как можно менее заметным с уровня земли, но чтобы бросалось в глаза с высоты птичьего полета.

На крыше его необычного дома можно заметить настоящую зону для релакса с бассейном и просторной террасой.

Дом в скале от архитектора из Шанхая: смотрите фото

Недвижимость 24 раньше показывала, как выглядят самые необычные особняки мира.

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