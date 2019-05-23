Plastic Bottle Village: як збудувати село зі сміття – приголомшливі кадри

На острові Панами підприємець з Канади збудував ціле селище із використаного пластику, які знаходив на узбережжі.

Проект з промовистою назвою Plastic Bottle Village запустив канадський підприємець Робер Безо.

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Незвичні будівлі з'явились в панамському місті Бокас-дель-Торо.

Гостюючи на однойменному острові канадський підприємець Робер Безо був вражений кількістю пластикового сміття, яку океан викидає на місцеві узбережжя.

Чоловік загорівся ідеєю використати ці, здавалось би, відходи з користю – він вирішив зробити з нього будівельний матеріал.

Найбільше Безо хотів показати людям, що пластик може бути корисними, наприклад, для будівництва тимчасових укриттів, басейнів, доріг, ферм і справжніх будинків.



"Король" пластикового селища Робер Безо//Фото: plasticbottlevillage-theline.com

Місцеві допомагали канадійцеві збирати сировину.

Так і з'явилось село з пластикових пляшок (Plastic Bottle Village). Тут є свій замок, готель, в'язниця, музей і безліч інших споруд – усі буквально збудовані із пластикових пляшок.

На острові можна навіть придбати власну пластикову нерухомість й собі стати щасливим власником будинку з пластику. Обійдеться такий будинок у 19 тисяч доларів.

На острів навіть влаштовують своєрідні тури за нерухомістю.



Купити власний будинок з пластику можна за 19 тисяч доларів

Plastic Bottle Village на острові Панами: дивіться відео

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