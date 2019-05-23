Plastic Bottle Village: как построить деревню из мусора – потрясающие кадры

На острове Панамы предприниматель из Канады построил целый поселок из использованного пластика, которые находил на побережье.

Проект с говорящим названием Plastic Bottle Village запустил канадский предприниматель Робер Безо.

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Необычные здания появились в панамском городе Бокас-дель-Торо.

Гостя на одноименном острове канадский предприниматель Робер Безо был поражен количеством пластикового мусора, который океан выбрасывает на местные побережья.

Мужчина загорелся идеей использовать эти отходы с пользой – он решил сделать из них строительный материал.

Больше всего Безо хотел показать людям, что пластик может быть полезными, например, для строительства временных укрытий, бассейнов, дорог, ферм и настоящих домов.



"Король" пластикового поселка Робер Безо // фото: plasticbottlevillage-theline.com

Местные помогали канадцу собирать сырье.

Так и появилась деревня из пластиковых бутылок (Plastic Bottle Village). Здесь есть свой замок, отель, тюрьма, музей и множество других сооружений – все буквально построенные из пластиковых бутылок.

На острове можно даже приобрести собственную пластиковую недвижимость и стать счастливым владельцем дома из пластика. Обойдется такой дом в 19 тысяч долларов.

На остров даже устраивают своеобразные туры за недвижимостью.



Купить собственный дом из пластика можно за 19 тысяч долларов

Plastic Bottle Village на острове Панамы: смотрите видео

Смотрите инфографику, как долго разлагаются различные виды отходов: