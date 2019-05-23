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      Plastic Bottle Village: как построить деревню из мусора – потрясающие кадры

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      На острове Панамы предприниматель из Канады построил целый поселок из использованного пластика, которые находил на побережье.

      Проект с говорящим названием Plastic Bottle Village запустил канадский предприниматель Робер Безо.

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      Необычные здания появились в панамском городе Бокас-дель-Торо.

      Гостя на одноименном острове канадский предприниматель Робер Безо был поражен количеством пластикового мусора, который океан выбрасывает на местные побережья.

      Мужчина загорелся идеей использовать эти отходы с пользой – он решил сделать из них строительный материал.

      Больше всего Безо хотел показать людям, что пластик может быть полезными, например, для строительства временных укрытий, бассейнов, дорог, ферм и настоящих домов.

      село з пластику Панама Робер Безо
      "Король" пластикового поселка Робер Безо // фото: plasticbottlevillage-theline.com

      Местные помогали канадцу собирать сырье.

      Так и появилась деревня из пластиковых бутылок (Plastic Bottle Village). Здесь есть свой замок, отель, тюрьма, музей и множество других сооружений – все буквально построенные из пластиковых бутылок.

       

       

      На острове можно даже приобрести собственную пластиковую недвижимость и стать счастливым владельцем дома из пластика. Обойдется такой дом в 19 тысяч долларов.

      На остров даже устраивают своеобразные туры за недвижимостью.

      пластик сміття Панама будинок з пластику
      Купить собственный дом из пластика можно за 19 тысяч долларов

      Plastic Bottle Village на острове Панамы: смотрите видео

      Plastic Bottle Village from MEL Films on Vimeo.

      Смотрите инфографику, как долго разлагаются различные виды отходов:

      сміття відходи інфографіка

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      Теги: Крутые здания Экология Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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