Plastic Bottle Village: как построить деревню из мусора – потрясающие кадры
На острове Панамы предприниматель из Канады построил целый поселок из использованного пластика, которые находил на побережье.
Проект с говорящим названием Plastic Bottle Village запустил канадский предприниматель Робер Безо.
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Необычные здания появились в панамском городе Бокас-дель-Торо.
Гостя на одноименном острове канадский предприниматель Робер Безо был поражен количеством пластикового мусора, который океан выбрасывает на местные побережья.
Мужчина загорелся идеей использовать эти отходы с пользой – он решил сделать из них строительный материал.
Больше всего Безо хотел показать людям, что пластик может быть полезными, например, для строительства временных укрытий, бассейнов, дорог, ферм и настоящих домов.
"Король" пластикового поселка Робер Безо // фото: plasticbottlevillage-theline.com
Местные помогали канадцу собирать сырье.
Так и появилась деревня из пластиковых бутылок (Plastic Bottle Village). Здесь есть свой замок, отель, тюрьма, музей и множество других сооружений – все буквально построенные из пластиковых бутылок.
На острове можно даже приобрести собственную пластиковую недвижимость и стать счастливым владельцем дома из пластика. Обойдется такой дом в 19 тысяч долларов.
На остров даже устраивают своеобразные туры за недвижимостью.
Купить собственный дом из пластика можно за 19 тысяч долларов
Plastic Bottle Village на острове Панамы: смотрите видео
Смотрите инфографику, как долго разлагаются различные виды отходов: