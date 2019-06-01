Норману Фостеру – 84: впечатляющие сооружения легендарного архитектора, которые опередили время

Британском архитектору Норману Фостеру исполнилось 84 года! Художник и сегодня продолжает создавать удивительные здания, которые поражают и влюбляют с первого взгляда. Он является одним из самых ярких представителей стиля хай-тек и одновременно наиболее значимым архитектором 20-21 веков. Фостера по праву считают отцом мегаполисов, а удивительное сочетание стекла и металла его неповторимый почерк.

Недвижимость 24 в честь дня рождения легенды подготовила Топ-5 лучших сооружений, которые создал Норман Фостер.

Читайте также: Топ-10 необычных музеев мира с неординарной архитектурой: фото

Башня Мэри Экс (Лондон)

Башня-небоскреб Мэри Экс не имеет ни одного угла, а внешне она похожа на гигантский огурец. Хотя, ее оригинальное название так и переводится – The Gherkin – огурец.

Норман Фостер, который выступил архитектором, применил современные технологии. К слову, это первый экологический небоскреб в мире. Фостер спроектировал его так, что для освещения используется солнечная энергия, а охлаждение происходит с помощью естественной вентиляции.



Мере Экс – первый экологический небоскреб в мире

Строительство "Огурца" длилось три года, и завершилось в 2004. Сейчас в 180-метровом расположились офисы и рестораны. Кроме того, внутри есть множество зеленых насаждений, а на 41 этаже открытая для посещений смотровая площадка.



Диаметр самой широкой части сооружения достигает 57 метров

С "Огурца" открывается невероятно красивый вид на Лондон, а в вечернее время вся башня еще и эффектно подсвечивается.

Башня Херста (Нью-Йорк)

В отличие от башни Мэри Экс, Фостер построил блестящую башню Херста не с нуля. Она выросла с фасада старого дома, который появился еще в 30-х годах. Тогда строительство башни сорвала Великая депрессия, однако 70 лет спустя британский архитектор возвел для медиа-империи Херста новый дом.



Фасад башни Херста появился еще в 30-х годах

Норман Фостер и здесь применил экологические инновации: он сделал так, чтобы дождевая вода, которая накапливается в резервуарах на крыше, использовалась для полива растений и работы кондиционеров. А большая часть металла, которая пошла на строительство этого 46-этажного дома на Манхэттене, была продуктом вторичной переработки.



Hearst Tower высотой 182 метра

Под крышей плодотворно работают журналисты и редакторы изданий Cosmopolitan, Esquire и других ведущих СМИ. Заметим, что даже обычный турист может с легкостью попасть внутрь офисного здания и насладиться видом на Манхэттен.

Мост Виадук Мийо (Франция)

Норман Фостер проектировал не только башни и офисные здания, одна из его работ – мост Виадук Мийо – считается самым высоким мостом в мире. Его длина достигает 2,5 километра, а высота одной опоры выше Эйфелевой башни и составляет 343 метра.



Мост Виадук Мийо является самым высоким мостом в мире

К тому же мост выполняет очень важную функцию – навсегда положил конец огромным пробкам на трассе А75, соединяющей Южную Францию с Испанией.



Мост проходит через долину реки Тарн и является конечным звеном скоростной трассы Париж – Безье

Кроме красоты и удобства Виадук Мийо очень надежный. Он оборудован многочисленными приборами и датчиками, которые отслеживают малейшие сдвиги в его конструкции. Многочисленная аппаратура делает более 100 замеров в секунду.



Конструкция моста Виадук Мийо очень надежная

Сити-холл (Лондон)

Очередное творение Нормана Фостера также расположено в Лондоне. И хотя, по утверждению архитектора, здание является энергоэффективным, критики доказывают обратное.



Сити-холл

Это здание напоминает скошено нарезанное яйцо, но существуют и другое интерпретации. Например, улитка, мотошлем, кокон или гигантский лепесток.



Здание напоминает улитку

Зато Фостер объяснил такую необычную форму очень просто – уменьшить площадь поверхности "Сити-холла" и сэкономить потребляемую электроэнергию.



Споры относительно энергоэффективности здания продолжаются по сей день

Внутри Сити-холла расположены огромные винтовые лестницы, которые пронизывают здание. Сейчас все 10 этажей используют чиновники лондонской мэрии.



Лестницы Сити-холла

Небоскреб Коммерцбанк-Тауэр

Трехгранный небоскреб Коммерцбанк-Тауэр стал главным символом Франкфурта-на-Майне. На каждой стороне башни на разных уровнях расположены четырехэтажные сады.

Каждый сад олицетворяет собой флору определенного региона:

• На южной стороне высотки – средиземноморскую.

• На западном – североамериканскую.

• На восточном – азиатскую.



Главный символ Франкфурта-на-Майне

Известный немецкий небоскреб до 2003 года сохранял титул самого высокого здания в Европе, пока не был обогнан московскими высотками.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: