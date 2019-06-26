Занедбаний термінал аеропорту перетворився на сучасний готель: приголомшливі фото

В одному з колишніх терміналів Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, який має особливу історію і був збудований понад 50 років тому, відкрили сучасний готель.

Що відомо про будівлю терміналу TWA Flight Center?

Над проектом терміналу аеропорту працював відомий американський архітектор фінського походження Ееро Саарінен.

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Проект, який більше знають, як "бетонний птах" і над яким архітектор працював в останні роки свого життя, вважають одним з його найвідоміших творінь.

У 1955-му, коли Саарінен тільки розпочав роботу над будівлею аеропорту він мав назву Айдлуайлд і мав стати парадними воротами для туристів з усього світу.

Проект споруди TWA Flight Center: історичні фото

У 1962 Trans World Flight Center був зданий в експлуатацію, проте архітектор не дожив до цієї події – у 1961-му він помер від раку головного мозку.

На той час будівля була по-справжньому революційною як зовні, так і всередині: тут вперше почали використовувати телетрапи, оголошувати інформацію про рейси через гучномовець, тут з'явилася перша система відеоспостереження, багажні каруселі, електронне табло з розкладом рейсів та електронні ваги на стійках реєстрації.



Термінал TWA Flight Center після відкриття у 1962 році / Фото: his.ua

Будівля буквально символізує політ і за формою нагадує великого птаха з розправленими крилами.

Вже після закриття, у 2005-му році будівля увійшла до переліку історичних об'єктів національного значення, а ще раніше визнана пам'яткою Нью-Йорка.

Як змінилась будівля після реконструкції?

Ідея реконструювати забуту пам'ятку належить девелоперській компанії MCR. Керуючий партнер компанії Тайлер Морс переконаний, що футуристичні форми споруди, які Саарінен створив понад півстоліття тому досі не втратили своєї актуальності.

Над реставраційними роботами працював архітектор Бейер Бліндер Белю. Його команда з особливим трепетом відновлювала як екстер'єр, так й інтер'єри будівлі.

Внутрішній простір колишнього терміналу має певні особливості – тут немає чітких граней, перегородок і стін, приміщення, нібито перетікають з одного в інше, символізуючи постійний рух.



Інтер'єр терміналу TWA Flight Center після реставрації

В готелі налічується 512 гостьових номерів – вони розташувались у "крилах" колишнього терміналу. Дизайнери зберегли оригінальну колірну гаму – поєднання білого з яскраво червоним в зонах реєстрації та кафе.

У готелі обладнали лаунж-зону, коктейль-бар, тренажерний зал, басейн на даху та оглядовий майданчик із запаморочливим краєвидом на злітно-посадкову смугу.

На території є також величезний простір площею 50 тисяч метрів квадратних для проведення різноманітних заходів.

Що цікаво, для дизайну інтер'єрів готельних номерів були використані меблі бренду Knoll, які також спроектував архітектор Саарінен. Ціна за ніч у найдешевшому з них стартує від 150 доларів США.

Інтер'єр готелю в колишньому терміналі аепорту Кеннеді у Нью-Йорку: дивіться фото