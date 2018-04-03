В Аргентине появился особый памятник писанке

В аргентинском городе Апостолес, что в Южной Америке, появился памятник писанке. Его расположили на перекрестке улиц "Украина" и "Польша".

Об этом сообщает Украинский Всемирный Координационный Совет.

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"Данный монумент – первый такого рода в Аргентине, является и своеобразным символом взаимодействия двух сообществ страны, которые эмигрировали сюда еще 120 лет назад – украинского и польского: каждое из них имело возможность украсить по половине писанки, а сам памятник был расположен на перекрестке улиц "Украина" и "Польша", – говорится в сообщении.

Роспись писанки осуществлялась украинскими и польскими мастерами, автором украинской "половины" монумента является Мирослав Ясинский.



В Аргентине появился памятник писанке