В Аргентині з'явився особливий пам'ятник писанці

В аргентинському місті Апостолес, що у Південній Америці, з'явився пам'ятник писанці. Його розташували на перехресті вулиць "Україна" та "Польща".

Про це повідомляє Українська Всесвітня Координаційна Рада.

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"Даний монумент – перший такого роду в Аргентині, що є і своєрідним символом взаємодії двох спільнот країни, які емігрували сюди ще 120 років тому – української та польської: кожна з них мала змогу оздобити по половині писанки, а сам пам'ятник було розташовано на перехресті вулиць "Україна" та "Польща", – йдеться у повідомленні.

Розпис писанки здійснювався українськими і польськими майстрами, автором української "половини" монумента є Мирослав Ясінський.



В Аргентині з'явився пам'ятник писанці