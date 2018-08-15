В Армении начали запрещать пластиковые пакеты
Город Таллин Арагацотнской области станет первым в Армении, в котором откажутся от пластиковых пакетов.
Об этом сообщает "Укринформ".
В общем же в стране стартовал процесс запрета на использование одноразовых пластиковых пакетов.
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Запрет инициировало министерство. Она предусматривает запрет на одноразовый пластик в отдельном городе, далее – области, далее – по всей стране.
Правительственная программа предусматривает выдачу жителям многократных тканевых сумок.
Источник: 24 Канал
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