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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Вірменії почали забороняти пластикові пакети

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Вірменія переходить з пластикових пакетів на тканинні торби
Вірменія переходить з пластикових пакетів на тканинні торби / Unsplash

Місто Талін Арагацотнської області стане першим у Вірменії, у якому відмовляться від пластикових пакетів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Загалом ж в країні стартував процес заборони на використання одноразових пластикових пакетів.

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Заборону зініціювало міністерство. Вона передбачає заборону на одноразовий пластик у окремому місті, далі – області, далі – по всій країні.

Урядова програма передбачає видачу жителям багаторазових тканинних торбин.

Теги: Новини Вірменії Екологія
Джерело: 24 Канал
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