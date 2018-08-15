У Вірменії почали забороняти пластикові пакети
Місто Талін Арагацотнської області стане першим у Вірменії, у якому відмовляться від пластикових пакетів.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Загалом ж в країні стартував процес заборони на використання одноразових пластикових пакетів.
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Заборону зініціювало міністерство. Вона передбачає заборону на одноразовий пластик у окремому місті, далі – області, далі – по всій країні.
Урядова програма передбачає видачу жителям багаторазових тканинних торбин.
Джерело: 24 Канал
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