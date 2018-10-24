В Армении отклонили кандидатуру Пашиняна на пост премьера

24 октября на специальном заседании национального собрания Армении парламент не избрал единственного претендента, Никола Пашиняна, премьер-министром страны.

Об этом говорится на сайте News.am.

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Отметим, что накануне 24 канал сообщал, что Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре (ориентировочной датой их проведения называют 9 декабря).

В результате голосования "за" его кандидатуру никто не выступил, "против" сказал 1 депутат, воздержались – 11. Пашинян был единственным кандидатом, его выдвинула парламентская фракция "Елк". Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится через неделю, 1 ноября.

Согласно конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу правительства.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав парламента не отражает политическую реальность.