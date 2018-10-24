У Вірменії відхилили кандидатуру Пашиняна на посаду прем'єра

24 жовтня на спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії парламент не обрав єдиного претендента, Нікола Пашиняна, прем'єр-міністром країни.

Про це йдеться на сайті News.am.

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Зазначимо, що напередодні 24 канал повідомляв, що Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету – спровокувати проведення дострокових парламентських виборів в грудні (орієнтовною датою їх проведення називають 9 грудня).

У результаті голосування "за" його кандидатуру ніхто не виступив, "проти" сказав 1 депутат, утрималися – 11. Пашинян був єдиним кандидатом, його висунула парламентська фракція "Елк". Другий тур голосування з виборів прем'єра в парламенті Вірменії відбудеться через тиждень, 1 листопада.

Згідно з конституцією, парламент може бути розпущений у разі, якщо двічі не обере главу уряду.

Колишній лідер опозиції Нікол Пашинян став прем'єром у травні після масових протестів. З того часу в країні не було виборів. Пашинян заявляв, що склад парламенту не відображає політичну реальність.