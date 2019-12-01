В Австралии открыли уникальный подводный отель: впечатляющие фото и видео
Возле Большого Барьерного рифа в Коралловом море открыли уникальный подводный отель. Это – первые апартаменты такого типа в Австралии.
Два гостиничных номера Reefsuites разместили на глубине четырех метров под водой, сообщает The Guardian.
Обратите внимание! На Airbnb предлагают пожить в доме, в котором провел детство Гарри Поттер
Их построил туристический оператор Cruise Whitsunday. В 2017 году понтон, на котором располагались надводные гостиничные номера компании, разрушил циклон. Восстановление обошлось в 10 миллионов долларов. Для этого пересадили более четырех тысяч кораллов.
Одна стена в номере полностью из стекла. Сквозь нее можно наблюдать за уникальной экосистемой Большого барьерного рифа.
Ночью акваторию возле гостиницы подсвечивают с помощью фонарей, поэтому посетители могут наблюдать за жизнью морских существ и после захода Солнца.
Подводный отель в Австралиии: смотрите видео
Стоимость проживания в экзотическом отеле составляет почти 800 долларов. Похожие апартаменты есть еще в нескольких странах мира, в частности, в Дубае, Танзании, Сингапуре и на Мальдивах.
Выбор редакции
-
С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения: что известно и как принять участиесегодня , 07:00
-
Суд по делу MH17 продлится 25 недель, заседания будут транслировать онлайнсегодня , 02:50
-
Пережила войну и потерю родных: в Опытном во время пожара погибла знаменитая баба Машасегодня , 00:03