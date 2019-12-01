В Австралии открыли уникальный подводный отель: впечатляющие фото и видео

Возле Большого Барьерного рифа в Коралловом море открыли уникальный подводный отель. Это – первые апартаменты такого типа в Австралии.

Два гостиничных номера Reefsuites разместили на глубине четырех метров под водой, сообщает The Guardian.

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Их построил туристический оператор Cruise Whitsunday. В 2017 году понтон, на котором располагались надводные гостиничные номера компании, разрушил циклон. Восстановление обошлось в 10 миллионов долларов. Для этого пересадили более четырех тысяч кораллов.

Одна стена в номере полностью из стекла. Сквозь нее можно наблюдать за уникальной экосистемой Большого барьерного рифа.

Ночью акваторию возле гостиницы подсвечивают с помощью фонарей, поэтому посетители могут наблюдать за жизнью морских существ и после захода Солнца.

Подводный отель в Австралиии: смотрите видео

Стоимость проживания в экзотическом отеле составляет почти 800 долларов. Похожие апартаменты есть еще в нескольких странах мира, в частности, в Дубае, Танзании, Сингапуре и на Мальдивах.