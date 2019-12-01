В Австралії відкрили унікальний підводний готель: вражаючі фото та відео

Біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі відкрили унікальний підводний готель. Це – перші апартаменти такого типу в Австралії.

Два готельні номери Reefsuites розмістили на глибині чотирьох метрів під водою, повідомляє The Guardian.

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Їх побудував туристичний оператор Cruise Whitsunday. У 2017 році понтон, на якому розташовувалися надводні готельні номери компанії, зруйнував циклон. Відбудова обійшлася у 10 мільйонів доларів. Для цього пересадили понад чотири тисячі коралів.

Одна стіна в номері повністю зі скла. Крізь неї можна спостерігати за унікальною екосистемою Великого бар'єрного рифа.

Вночі акваторію біля готелю підсвічують за допомогою ліхтарів, тож відвідувачі можуть спостерігати за життям морських істот і після заходу Сонця.

Підводний готель у Австраліії: дивіться відео



Вартість проживання в екзотичному готелі становить майже 800 доларів. Схожі апартаменти є ще у кількох країнах світу, зокрема у Дубаї, Танзанії, Сінгапурі та на Мальдівах.