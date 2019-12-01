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      В Австралії відкрили унікальний підводний готель: вражаючі фото та відео

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      Підводний готель Reefsuites / travelwirenews.com

      Біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі відкрили унікальний підводний готель. Це – перші апартаменти такого типу в Австралії.

      Два готельні номери Reefsuites розмістили на глибині чотирьох метрів під водою, повідомляє The Guardian.

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      Їх побудував туристичний оператор Cruise Whitsunday. У 2017 році понтон, на якому розташовувалися надводні готельні номери компанії, зруйнував циклон. Відбудова обійшлася у 10 мільйонів доларів. Для цього пересадили понад чотири тисячі коралів.

      Одна стіна в номері повністю зі скла. Крізь неї можна спостерігати за унікальною екосистемою Великого бар'єрного рифа.

      Вночі акваторію біля готелю підсвічують за допомогою ліхтарів, тож відвідувачі можуть спостерігати за життям морських істот і після заходу Сонця.

      Підводний готель у Австраліії: дивіться відео


      Вартість проживання в екзотичному готелі становить майже 800 доларів. Схожі апартаменти є ще у кількох країнах світу, зокрема у Дубаї, Танзанії, Сінгапурі та на Мальдівах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Австралія Подорожі
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