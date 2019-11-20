В Австралии женщина спасла коалу из лесного пожара: чувственное видео

В Австралии женщина, рискуя собственной жизнью, спасла из лесного пожара коалу. Она, не задумываясь, сняла с себя рубашку, завернула в нее маленькое животное и отнесла в безопасное место.

Коала попала в огненную ловушку возле поселка Лонг Флэт, штат Новый Южный Уэльс. Невероятное видео спасения животного опубликовал канал NBC.

К теме: Сидней "исчез" под дымом от лесных пожаров: впечатляющие фото и видео

Растерянная коала пыталась убежать от пламени, но часть ее шерсти и лапы получили ожоги. К счастью, животное увидела и спасла австралийка Тони Догерти.

Она рассказала, что увидела коалу, когда проезжала на автомобиле мимо охваченного огнем леса. Животное как раз перешло дорогу и направилось прямо к нему, чтобы спрятаться за деревьями.

Однако, Тони побежала за животным, сняла его с дерева, потом полила водой и завернула в свою рубашку. Женщина отвезла пострадавшую коалу в ветеринарную клинику. По словам специалистов, в настоящее время состояние млекопитающего нестабиленое.

Смотрите видео спасения коалы из лесного пожара в Австралии: видео

Заметим, через всепоглощающих лесных пожаров в Австралии погибли сотни коал. Жертвами огня стали различные виды этих животных. Местный госпиталь уже начал сбор средств на лечение сумчатых животных, которые страдают от природной стихии.

Что известно о лесных пожарах в Австралии?

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более месяца. Огонь унес жизни 4 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь быстро распространяется по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.