17:12
20 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лучшие друзья Путина. Кадыров против BBC
      Вєсті Кремля
      21:41, 19 ноября
      Вести.UA: Заразный Кива-Джокер. Как коровы будут защищать Ляшко
      Вєсті.UA
      19:49, 19 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      В Австралии женщина спасла коалу из лесного пожара: чувственное видео

      99 Читати новину українською
      В Австралии женщина спасла коалу, оказавшуюся в горящем лесу / Коллаж 24 канала

      В Австралии женщина, рискуя собственной жизнью, спасла из лесного пожара коалу. Она, не задумываясь, сняла с себя рубашку, завернула в нее маленькое животное и отнесла в безопасное место.

      Коала попала в огненную ловушку возле поселка Лонг Флэт, штат Новый Южный Уэльс. Невероятное видео спасения животного опубликовал канал NBC.

      К теме: Сидней "исчез" под дымом от лесных пожаров: впечатляющие фото и видео

      Растерянная коала пыталась убежать от пламени, но часть ее шерсти и лапы получили ожоги. К счастью, животное увидела и спасла австралийка Тони Догерти.

      Она рассказала, что увидела коалу, когда проезжала на автомобиле мимо охваченного огнем леса. Животное как раз перешло дорогу и направилось прямо к нему, чтобы спрятаться за деревьями.

      Однако, Тони побежала за животным, сняла его с дерева, потом полила водой и завернула в свою рубашку. Женщина отвезла пострадавшую коалу в ветеринарную клинику. По словам специалистов, в настоящее время состояние млекопитающего нестабиленое.

      Смотрите видео спасения коалы из лесного пожара в Австралии: видео

      Заметим, через всепоглощающих лесных пожаров в Австралии погибли сотни коал. Жертвами огня стали различные виды этих животных. Местный госпиталь уже начал сбор средств на лечение сумчатых животных, которые страдают от природной стихии.

      Что известно о лесных пожарах в Австралии?
      Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более месяца. Огонь унес жизни 4 человек, еще семеро считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.

      На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь быстро распространяется по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.

      Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
      сегодня
      10145
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Мир животных Стихийный бедствия Чрезвычайное положение Пожар Австралия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      сегодня , 17:00 Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?
      Блог Медіа 104
      Почему журналистов не пустили в кабинет министра энергетики: интервью с Оржелем
      сегодня , 16:00 Почему журналистов не пустили в кабинет министра энергетики: интервью с Оржелем
      Альона Чернецька 82
      Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      19 ноября , 11:54 Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают
      328
      Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
      сегодня , 15:02 Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
      Марія Бондар 2075
      Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      сегодня , 15:00 Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
      Світові Медіа 1503
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук