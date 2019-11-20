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      В Австралії жінка врятувала коалу з лісової пожежі: чуттєве відео

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      В Австралії жінка врятувала коалу, що опинилась у палаючому лісі / Колаж 24 каналу

      В Австралії жінка, ризикуючи власним життям, врятувала з лісової пожежі коалу. Вона, не задумуючись, зняла з себе сорочку, загорнула у неї маленьку тварину та віднесла у безпечне місце.

      Коала попала у вогняну пастку неподалік селища Лонг Флет, що в штаті Новий Південний Уельс. Неймовірне відео порятунку тварини опублікував канал NBC.

      До теми: Сідней "зник" під димом від лісових пожеж: вражаючі фото та відео

      Розгублена коала намагалася втекти від полум'я, але частина її шерсті та лапи зазнали опіків. На щастя, тварину побачила і врятувала австралійка Тоні Догерті.

      Вона розповіла, що побачила коалу, коли проїждала на автомобілі повз охоплений вогнем ліс. Тварина якраз перебігла дорогу і попрямувала прямо до нього, щоб сховатися за деревами.

      Проте, Тоні побігла за твариною, зняла її з дерева, потім полила водою і загорнула в свою сорочку. Жінка відвезла постраждалу коалу до ветеринарної клініки. За словами фахівців, наразі стан ссавця нестабільний.

      Дивіться відео порятунку коали з лісової пожежі в Австралії: відео

       

      Зауважимо, через нищівні лісові пожежі в Австралії загинули сотні коал. Жертвами вогню стали різноманітні види цих тварин. Місцевий госпіталь вже розпочав збір коштів на лікування сумчастих тварин, які потерпають через природну стихію.

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад місяць. Вогонь забрав життя 4 людей, ще семеро вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісамми. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Світ тварин Австралія Пожежа Надзвичайний стан Стихійні лиха
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