Сідней "зник" під димом від лісових пожеж: вражаючі фото та відео

Відомі на весь світ Сіднейська опера, міст, гавань і хмарочоси у діловому районі – фактично зникли. Їх вкрила щільна завіса диму.

Найбільше місто Австралії потерпає від лісових пожеж, що вже понад тиждень вирують у Новому Південному Уельсі, повідомили ВВС.

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Метеослужби міста оцінили рівень забруднення повітря як небезпечний. Люди у соцмережах пишуть, що мають проблеми з диханням.

Сідней міст Харбор-Брідж

За даними синоптиків, найближчими днями ситуація не покращиться. Бо у бік Сіднея дутимуть сильні вітри з районів, де вирує вогонь.

Театр у Сіднеї

Місцеві жителі скаржаться, що прокидаються у тумані та запаху диму у своїх будинках. У вівторок жителів Сіднея попередили про серйозної небезпеки, адже температура в деяких частинах міста піднялася до 37 градусів.

Сідней оповив смок

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Відомо, що у пожежі загинули 2 людини, 7 вважають зниклими безвісти.