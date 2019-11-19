Сідней "зник" під димом від лісових пожеж: вражаючі фото та відео
Відомі на весь світ Сіднейська опера, міст, гавань і хмарочоси у діловому районі – фактично зникли. Їх вкрила щільна завіса диму.
Найбільше місто Австралії потерпає від лісових пожеж, що вже понад тиждень вирують у Новому Південному Уельсі, повідомили ВВС.
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Метеослужби міста оцінили рівень забруднення повітря як небезпечний. Люди у соцмережах пишуть, що мають проблеми з диханням.
Сідней міст Харбор-Брідж
За даними синоптиків, найближчими днями ситуація не покращиться. Бо у бік Сіднея дутимуть сильні вітри з районів, де вирує вогонь.
Театр у Сіднеї
Місцеві жителі скаржаться, що прокидаються у тумані та запаху диму у своїх будинках. У вівторок жителів Сіднея попередили про серйозної небезпеки, адже температура в деяких частинах міста піднялася до 37 градусів.
Сідней оповив смок
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Відомо, що у пожежі загинули 2 людини, 7 вважають зниклими безвісти.
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