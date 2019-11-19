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      Сідней "зник" під димом від лісових пожеж: вражаючі фото та відео

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      Сідней оповив дим від лісових пожеж / www.dailytelegraph.com.au

      Відомі на весь світ Сіднейська опера, міст, гавань і хмарочоси у діловому районі – фактично зникли. Їх вкрила щільна завіса диму.

      Найбільше місто Австралії потерпає від лісових пожеж, що вже понад тиждень вирують у Новому Південному Уельсі, повідомили ВВС

      Цікаво! Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

      Метеослужби міста оцінили рівень забруднення повітря як небезпечний. Люди у соцмережах пишуть, що мають проблеми з диханням. 

      Сідней міст Харбор-Брідж

      За даними синоптиків, найближчими днями ситуація не покращиться. Бо у бік Сіднея дутимуть сильні вітри з районів, де вирує вогонь. 

      Театр у Сіднеї

      Місцеві жителі скаржаться, що прокидаються у тумані та запаху диму у своїх будинках. У вівторок жителів Сіднея попередили про серйозної небезпеки, адже температура в деяких частинах міста піднялася до 37 градусів.

      Сідней оповив смок

      Дивіться відео: Сідней накрив туман

      Відомо, що у пожежі загинули 2 людини, 7 вважають зниклими безвісти.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Австралія Пожежа Жертви
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