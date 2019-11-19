Сидней "исчез" под дымом от лесных пожаров: впечатляющие фото и видео

Известные на весь мир Сиднейская опера, мост, гавань и небоскребы в деловом районе – фактически исчезли. Их покрыла плотная завеса дыма.

Крупнейший город Австралии страдает от лесных пожаров, которые уже больше недели бушуют в Новом Южном Уэльсе, сообщили ВВС.

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Метеослужбы города оценили уровень загрязнения воздуха как опасный. Люди в соцсетях пишут, что имеют проблемы с дыханием.



Сидней, мост Харбор-Бридж Сидней, мост Харбор-Бридж

По данным синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится. Поскольку в сторону Сиднея будут дуть сильные ветры из районов, где бушует огонь.

Театр в Сиднее

Местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запахе дыма в своих домах. Во вторник жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до 37 градусов.

Сидней окутал смог

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Известно, что в пожаре погибли 2 человека, 7 считаются пропавшими без вести.