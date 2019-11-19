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      Сидней "исчез" под дымом от лесных пожаров: впечатляющие фото и видео

      13 Читати новину українською
      Сидней окутал дым от лесных пожаров / www.dailytelegraph.com.au

      Известные на весь мир Сиднейская опера, мост, гавань и небоскребы в деловом районе – фактически исчезли. Их покрыла плотная завеса дыма.

      Крупнейший город Австралии страдает от лесных пожаров, которые уже больше недели бушуют в Новом Южном Уэльсе, сообщили ВВС.

      Интересно! Украину накроет густой туман: синоптики назвали области

      Метеослужбы города оценили уровень загрязнения воздуха как опасный. Люди в соцсетях пишут, что имеют проблемы с дыханием.


      Сидней, мост Харбор-Бридж

      По данным синоптиков, в ближайшие дни ситуация не улучшится. Поскольку в сторону Сиднея будут дуть сильные ветры из районов, где бушует огонь.

      Театр в Сиднее

      Местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запахе дыма в своих домах. Во вторник жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до 37 градусов.

      Сидней окутал смог

      Смотрите видео: Сидней накрыл туман

      Известно, что в пожаре погибли 2 человека, 7 считаются пропавшими без вести.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Пожар Австралия
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