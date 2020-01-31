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      В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию из-за пожара и сильной жары

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      В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию / Getty images

      В столице Австралии – городе Канберре – объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Кроме того, в стране держится очень высокая температура воздуха.

      На жару влияют затяжные пожара, об этом сообщает AFP. Чрезвычайную ситуацию в регионе объявили впервые с 2003 года.

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      Температура воздуха достигла -40 в четверг в штате Южная Австралия. Прогнозируют, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру 31 января, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до +45.

      Министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера "эффективна пока и будет действовать до тех пор, пока Канберра находиться в опасности".

      Отмечается, что пожары могут коснуться южного пригорода столицы, где живет около 400 тысяч человек.

      Пожары в Австралии: что нужно знать

      Мощные лесные пожары в Австралии продолжаются еще с сентября 2019 года. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.

      • Погибли по меньшей мере 28 человек. Эксперты также допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли и вовсе вымереть.
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.

      Впоследствии в Австралию пришла еще одна непогода – мощные ливни и грозы. Вдоль западного побережья страны пролетел циклон. Также страну накрыли жуткие пылевые бури, которые погрузили город в темноту.

      На смену пылевым бурям пришел град размером с мяч для гольфа. Он уничтожил сотни частных угодий. Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберре.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Австралия Пожары в Австралии
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