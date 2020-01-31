10:37
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі і сильну спеку

      249 Читать новость на русском
      В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію / Getty images

      В столиці Австралії – місті Канберрі – оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Окрім того, у країні тримається дуже висока температура повітря.

      На спеку впливають затяжні пожежі, про це повідомляє AFP. Надзвичайну ситуацію в регіоні оголосили вперше з 2003 року.

      Дивіться також: З'явились милі фото австралійських військових, які годують врятованих коал

      Температура повітря досягла +40 у четвер у штаті Південна Австралія. Прогнозують, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру 31 січня, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до +45.

      Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід "ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці".

      Зазначається, що пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

      Пожежі в Австралії: що треба знати

      Потужні лісові пожежі в Австралії тривають ще з вересня 2019 року. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.

      • Загинули щонайменше 28 осіб. Експерти також допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли і зовсім вимерти.
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.

      Згодом до Австралії прийшла ще одна негода – потужні зливи і грози. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон. Також країну накрили моторошні пилові бурі, які занурили міста у темряву.

      На зміну пиловим бурям прийшов град розміром з м'яч для гольфу. Він знищив сотні приватних угідь. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс та Канберрі.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      28779
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Австралія Пожежі в Австралії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 179
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 421
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      196
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      330
      сьогодні , 09:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      Ірина Полицька 9288
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук