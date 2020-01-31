В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію через пожежі і сильну спеку

В столиці Австралії – місті Канберрі – оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Окрім того, у країні тримається дуже висока температура повітря.

На спеку впливають затяжні пожежі, про це повідомляє AFP. Надзвичайну ситуацію в регіоні оголосили вперше з 2003 року.

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Температура повітря досягла +40 у четвер у штаті Південна Австралія. Прогнозують, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру 31 січня, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до +45.

Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід "ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці".

Зазначається, що пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Пожежі в Австралії: що треба знати

Потужні лісові пожежі в Австралії тривають ще з вересня 2019 року. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.

Загинули щонайменше 28 осіб . Експерти також допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли і зовсім вимерти.

. Експерти також допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли і зовсім вимерти. Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.

Згодом до Австралії прийшла ще одна негода – потужні зливи і грози. Вздовж західного узбережжя країни пролетів циклон. Також країну накрили моторошні пилові бурі, які занурили міста у темряву.

На зміну пиловим бурям прийшов град розміром з м'яч для гольфу. Він знищив сотні приватних угідь. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс та Канберрі.