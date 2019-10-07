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      В Австралии обнаружили упаковки фруктов с иглами внутри

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      В австралийском Мельбурне обнаружили иглы в фруктах
      В австралийском Мельбурне обнаружили иглы в фруктах / itvnews

      Стальные иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна. Полиция занимается расследованием случаев продуктового саботажа.

      Иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете на западе Мельбурна в районе Кэролайн-Спрингновинний, сообщил портал 9News.

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      Это уже третий случай за последний месяц. Полиция начала расследование двух случаев обнаружения стальных игл в ягодах клубники еще 23 сентября.

      К счастью в результате инцидентов никто серьезно не пострадал. Одна из женщин которая обнаружила иглу в фруктах провела ночь в больнице, но обошлось без травм.

      голки у фруктахСтальные иглы в винограде / Фото Chloe Shaw (Facebook)

      Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года после того, как швейные иголки и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.

      В общем полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ​​ягодах в течение 2018 года. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая до сих пор ждет приговора суда.

      20 сентября 2018 власти страны существенно ужесточили наказание за "продуктовый саботаж", увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

      По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов (115,8 миллиона долларов США).

      blog_ava
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      6 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Продукты Австралия
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