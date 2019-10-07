В Австралії виявили упаковки фруктів з голками всередині
Сталеві голки були виявлені в свіжому винограді, купленому в одному з супермаркетів австралійського Мельбурна. Поліція займається розслідуванням випадків продуктового саботажу.
Голки були виявлені у свіжому винограді, купленому в мережевому супермаркеті на заході Мельбурна в районі Керолайн-Спрінгновинний, повідомив портал 9News.
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Це вже третій випадок протягом останнього місяця. Поліція розпочала розслідування двох випадків виявлення сталевих голок в ягодах полуниці ще 23 вересня.
На щастя внаслідок інцидентів ніхто серйозно не постраждав. Одна з жінок яка виявила голку у фруктах провела ніч в лікарні, але обійшлося без травм.
Сталеві голки у винограді / Фото Chloe Shaw (Facebook)
Масштабне розслідування аналогічних інцидентів з голками в ягодах і фруктах поліція Австралії проводила у вересні минулого року після того, як швейні голки і шпильки були знайдені в полуниці на території шести австралійських штатів.
Загалом поліція Австралії зареєструвала 230 повідомлень про виявлення голок в свіжих фруктах і ягодах протягом 2018 року. У скоєнні злочину була звинувачена 50-річна працівниця однієї з полуничних ферм Мі Ут Чинь, яка досі чекає вироку суду.
20 вересня 2018 року влада країни суттєво посилили покарання за "продуктовий саботаж", збільшивши термін тюремного ув'язнення за такі злочини з 10 до 15 років.
За даними Міністерства сільського господарства Австралії, в результаті кризи галузь зазнала збитків у розмірі 160 мільйонів австралійських доларів (115,8 мільйона доларів США).
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