В Австрии перевернулся поезд, есть травмированные: фото с места аварии
В федеральной земле Нижняя Австрия с рельсов сошел поезд с пассажирами.
Инцидент произошел утром во вторник, информируют местные СМИ.
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Поезд с десятками пассажиров направлялся к столице земли Санкт-Пельтена.
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Австрии
На фото с места аварии видно, что несколько вагонов сошло с рельсов и перевернулось.
Сообщается, что всего в поезде находилось примерно 80 пассажиров, среди которых и школьники.
В аварии в Австрии опрокинулось два вагона пассажирского поезда
Двое человек получили тяжелые ранения, еще 26 легко травмировались.
Причины аварии сейчас устанавливаются.
В начале мая столкновение поездов произошло в Германии.
Источник: 24 Канал
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