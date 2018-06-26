В Австрии перевернулся поезд, есть травмированные: фото с места аварии

В федеральной земле Нижняя Австрия с рельсов сошел поезд с пассажирами.

Инцидент произошел утром во вторник, информируют местные СМИ.

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Поезд с десятками пассажиров направлялся к столице земли Санкт-Пельтена.



Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Австрии

На фото с места аварии видно, что несколько вагонов сошло с рельсов и перевернулось.

Сообщается, что всего в поезде находилось примерно 80 пассажиров, среди которых и школьники.



В аварии в Австрии опрокинулось два вагона пассажирского поезда

Двое человек получили тяжелые ранения, еще 26 легко травмировались.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

В начале мая столкновение поездов произошло в Германии.