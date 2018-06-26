В Австрії перекинувся потяг, є травмовані: фото з місця аварії
У федеральній землі Нижня Австрія з рейок зійшов потяг з пасажирами.
Інцидент трапився вранці у вівторок, інформують місцеві ЗМІ.
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Потяг з десятками пасажирів прямував до столиці землі Санкт-Пельтена.
Потяг з пасажирами зійшов з рейок в Австрії
На фото з місця аварії видно, що кілька вагонів зійшло з рейок і перевернулось.
Повідомляється, що загалом у потязі перебувало приблизно 80 пасажирів, серед яких і школярі.
В аварії в Австрії перекинулось два вагони пасажирського потяга
Двоє осіб зазнали важких поранень, ще 26 легко травмувались.
Причини аварії наразі встановлюються.
На початку травня зіткнення потягів сталось у Німеччині.
Джерело: 24 Канал
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