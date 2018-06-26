В Австрії перекинувся потяг, є травмовані: фото з місця аварії

У федеральній землі Нижня Австрія з рейок зійшов потяг з пасажирами.

Інцидент трапився вранці у вівторок, інформують місцеві ЗМІ.

Дивіться також: Смертельне зіткнення потягів у Німеччині: фото та відео

Потяг з десятками пасажирів прямував до столиці землі Санкт-Пельтена.



Потяг з пасажирами зійшов з рейок в Австрії

На фото з місця аварії видно, що кілька вагонів зійшло з рейок і перевернулось.

Повідомляється, що загалом у потязі перебувало приблизно 80 пасажирів, серед яких і школярі.



В аварії в Австрії перекинулось два вагони пасажирського потяга

Двоє осіб зазнали важких поранень, ще 26 легко травмувались.

Причини аварії наразі встановлюються.

На початку травня зіткнення потягів сталось у Німеччині.