12:54
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 17°C
  • воскресенье
    15°C 12°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Австрии суд признал существование третьего пола

298 Читати новину українською
В Австрии суд признал существование третьего пола
В Австрии суд признал существование третьего пола / Фото из открытых источников

В Австрии гражданин обратился в суд с иском, чтобы указывать свой пол в документах как интерсексуал. В результате, Конституционный суд Австрии принял решение, что власть должна позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, а не только как мужчина или женщина.

Об этом сообщает The Associated Press.

Читайте также: Футболист открыто заявил, что он гей: Все ко мне относились с добротой и пониманием

"Необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женским или мужским", – говорится в постановлении суда.

В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.

 

Теги: Австрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сегодня, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 840
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сегодня, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 992
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
сегодня, 09:03 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
510
В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
сегодня, 08:36 В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
Ольга Черненко 688
США хочет вернуть Россию в G7?
29 июня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 727
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук