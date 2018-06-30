В Австрии суд признал существование третьего пола
В Австрии гражданин обратился в суд с иском, чтобы указывать свой пол в документах как интерсексуал. В результате, Конституционный суд Австрии принял решение, что власть должна позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, а не только как мужчина или женщина.
Об этом сообщает The Associated Press.
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"Необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женским или мужским", – говорится в постановлении суда.
В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.
Источник: 24 Канал
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