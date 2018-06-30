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В Австрії суд визнав існування третьої статі

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В Австрії суд визнав існування третьої статі
В Австрії суд визнав існування третьої статі / Фото з відкритих джерел

В Австрії громадянин звернувся до суду з позовом, аби вказувати свою стать у документах як інтерсексуал. В результаті, Конституційний суд Австрії прийняв рішення, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.

Про це повідомляє The Associated Press.

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"Потреби змінювати наявне законодавство немає, оскільки там немає вимоги, що стать повинна бути тільки жіноча чи чоловіча", – йдеться у постанові суду.

В той же час суд дозволив вживати інше слово для позначення статі.

 

Теги: Австрія
Джерело: 24 Канал
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