В Австрії суд визнав існування третьої статі
В Австрії громадянин звернувся до суду з позовом, аби вказувати свою стать у документах як інтерсексуал. В результаті, Конституційний суд Австрії прийняв рішення, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.
Про це повідомляє The Associated Press.
Читайте також: Футболіст відкрито заявив, що він гей: Усі до мене ставилися з добротою та розумінням
"Потреби змінювати наявне законодавство немає, оскільки там немає вимоги, що стать повинна бути тільки жіноча чи чоловіча", – йдеться у постанові суду.
В той же час суд дозволив вживати інше слово для позначення статі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі