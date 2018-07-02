В Азербайджане произошло масштабное отключение электроэнергии
Из-за аварии на ГЭС в Азербайджане большая часть страны, а в том числе и Баку, остались без света.
Об этом пишет Oxu.Az.
Как отмечает издание, на одной из подстанций Мингячевирськои ГЭС произошла авария.
Без света осталась столица Баку и крупные города на западе и в центре страны. В частности, Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.
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Причиной аварии предположительно стала аномальная жара в Азербайджане. Высокая температура воздуха вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.
Мингячевирська ГЭС – крупнейшая электростанция в Закавказье, что обеспечивает энергией значительную часть Азербайджана и поставляет энергию в соседние государства.
Источник: 24 Канал
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