В Азербайджане произошло масштабное отключение электроэнергии

Из-за аварии на ГЭС в Азербайджане большая часть страны, а в том числе и Баку, остались без света.

Об этом пишет Oxu.Az.

Как отмечает издание, на одной из подстанций Мингячевирськои ГЭС произошла авария.

Без света осталась столица Баку и крупные города на западе и в центре страны. В частности, Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

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Причиной аварии предположительно стала аномальная жара в Азербайджане. Высокая температура воздуха вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.

Мингячевирська ГЭС – крупнейшая электростанция в Закавказье, что обеспечивает энергией значительную часть Азербайджана и поставляет энергию в соседние государства.