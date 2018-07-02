В Азербайджані трапилося масштабне відключення електроенергії
Через аварію на ГЕС в Азербайджані більша частина країни, а зокрема і Баку, залишилися без світла.
Про це пише Oxu.Az.
Як зазначає видання, на одній з підстанцій Мінгячевірської ГЕС трапилася аварія.
Без світла залишилася столиця Баку та великі міста на заході і в центрі країни. Зокрема, Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.
Читайте також: У Баку горить хмарочос Trump Tower: фото та відео
Причиною аварії імовірно стала аномальна спека в Азербайджані. Висока температура повітря викликала неполадки в системі охолодження ТЕЦ.
Мінгячевірська ГЕС – найбільша електростанція в Закавказзі, що забезпечує енергією значну частину Азербайджану і постачає енергію в сусідні держави.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі