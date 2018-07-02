В Азербайджані трапилося масштабне відключення електроенергії

Через аварію на ГЕС в Азербайджані більша частина країни, а зокрема і Баку, залишилися без світла.

Про це пише Oxu.Az.

Як зазначає видання, на одній з підстанцій Мінгячевірської ГЕС трапилася аварія.

Без світла залишилася столиця Баку та великі міста на заході і в центрі країни. Зокрема, Сумгаїт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

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Причиною аварії імовірно стала аномальна спека в Азербайджані. Висока температура повітря викликала неполадки в системі охолодження ТЕЦ.

Мінгячевірська ГЕС – найбільша електростанція в Закавказзі, що забезпечує енергією значну частину Азербайджану і постачає енергію в сусідні держави.