В Бангладеш заживо сожгли молодую девушку: 16 подозреваемым грозит смертная казнь

В Бангладеш 16 подозреваемым в жестоком убийстве 19-летней Нусрат Джахан Рафи грозит смертная казнь. Среди них есть два местных политика, однако они отрицали свою причастность к трагедии. 12 преступников уже признались в содеянном.

Что предшествовало трагедии? Нусрат пожаловалась в правоохранительные органы на сексуальные домогательства со стороны директора. Мужчину взяли под стражу, однако на его защиту стали местные, пишет ВВС.

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Если домогался только директор, почему подозреваемых аж 16? Через несколько дней, когда девушка отказалась снять с директора обвинения, тот заказал ее убийство. 6 апреля Нусрат пошла в школу сдавать экзамены. Одна из студенток заманила ее на крышу, где Нусрат ждала группа мужчин с закрытыми лицами. Они облили ее керосином и подожгли. Все это должно было выглядеть как самоубийство.

Что было дальше? Девушку госпитализировали с 80% ожогов тела. Она успела дать показания полиции. 10 апреля Нусрат умерла. Ее смерть всколыхнула общество – начались протесты. Люди требуют наказать виновных. Среди подозреваемых – студенты школы, в которой училась Нусрат, и два местных политика из правящей партии "Лига Авами".