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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      В Бангладеш заживо сожгли молодую девушку: 16 подозреваемым грозит смертная казнь

      29 Читати новину українською
      Девушку сожгли заживо
      Девушку сожгли заживо / news.liga.net

      В Бангладеш 16 подозреваемым в жестоком убийстве 19-летней Нусрат Джахан Рафи грозит смертная казнь. Среди них есть два местных политика, однако они отрицали свою причастность к трагедии. 12 преступников уже признались в содеянном.

      Что предшествовало трагедии? Нусрат пожаловалась в правоохранительные органы на сексуальные домогательства со стороны директора. Мужчину взяли под стражу, однако на его защиту стали местные, пишет ВВС.

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      Если домогался только директор, почему подозреваемых аж 16? Через несколько дней, когда девушка отказалась снять с директора обвинения, тот заказал ее убийство. 6 апреля Нусрат пошла в школу сдавать экзамены. Одна из студенток заманила ее на крышу, где Нусрат ждала группа мужчин с закрытыми лицами. Они облили ее керосином и подожгли. Все это должно было выглядеть как самоубийство.

      Что было дальше? Девушку госпитализировали с 80% ожогов тела. Она успела дать показания полиции. 10 апреля Нусрат умерла. Ее смерть всколыхнула общество – начались протесты. Люди требуют наказать виновных. Среди подозреваемых – студенты школы, в которой училась Нусрат, и два местных политика из правящей партии "Лига Авами".

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Криминальные новости Бангладеш
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