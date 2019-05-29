21:23
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Бангладеш живцем спалили молоду дівчину: 16 підозрюваним загрожує смертна кара

      1619 Читать новость на русском
      Дівчину спалили живцем
      Дівчину спалили живцем / news.liga.net

      У Бангладеш 16 підозрюваним у жорстокому вбивстві 19-річної Нусрат Джахан Рафі загрожує смертна кара. Серед них є два місцевих політики, проте вони заперечили свою причетність до трагедії. 12 злочинців вже зізнались у скоєному.

      Що передувало трагедії? Нусрат поскаржилась у правоохоронні органи на сексуальні домагання з боку директора. Чоловіка взяли під варту, проте на його захист стали місцеві, пише ВВС.

      Читайте також: Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?

      Якщо домагався тільки директор, чому підозрюваних аж 16? За кілька днів, коли дівчина відмовилась зняти з директора обвинувачення, той замовив її вбивство. 6 квітня Нусрат пішла у школу здавати екзамени. Одна зі студенток заманила її на дах, де на Нусрат чекала група чоловіків із закритими обличчями. Вони облили її гасом та підпалили. Все це мало виглядати як самогубство. 

      Що було далі? Дівчину госпіталізували із 80% опіків тіла. Вона встигла дати свідчення поліції. 10 квітня Нусрат померла. Її смерть сколихнула суспільство – почалися протести. Люди вимагають покарати винних. Серед підозрюваних – студенти школи, в якій вчилась Нусрат, та два місцевих політики з правлячої партії "Ліга Авамі".

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
      сьогодні
      7109
      Теги: Бангладеш Кримінальні новини Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      сьогодні , 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
      259
      Паспортная афера Путина
      сьогодні , 21:00 Паспортная афера Путина
      Іван Яковина 202
      Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      сьогодні , 20:30 Конфлікт на Балканах: в чому причина загострення і чи визнає Сербія незалежність Косова
      Світлана Попова 482
      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      сьогодні , 20:00 Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      Анастасія Зазуляк 4961
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 19:42 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      81230
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук