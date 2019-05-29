У Бангладеш живцем спалили молоду дівчину: 16 підозрюваним загрожує смертна кара

У Бангладеш 16 підозрюваним у жорстокому вбивстві 19-річної Нусрат Джахан Рафі загрожує смертна кара. Серед них є два місцевих політики, проте вони заперечили свою причетність до трагедії. 12 злочинців вже зізнались у скоєному.

Що передувало трагедії? Нусрат поскаржилась у правоохоронні органи на сексуальні домагання з боку директора. Чоловіка взяли під варту, проте на його захист стали місцеві, пише ВВС.

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Якщо домагався тільки директор, чому підозрюваних аж 16? За кілька днів, коли дівчина відмовилась зняти з директора обвинувачення, той замовив її вбивство. 6 квітня Нусрат пішла у школу здавати екзамени. Одна зі студенток заманила її на дах, де на Нусрат чекала група чоловіків із закритими обличчями. Вони облили її гасом та підпалили. Все це мало виглядати як самогубство.

Що було далі? Дівчину госпіталізували із 80% опіків тіла. Вона встигла дати свідчення поліції. 10 квітня Нусрат померла. Її смерть сколихнула суспільство – почалися протести. Люди вимагають покарати винних. Серед підозрюваних – студенти школи, в якій вчилась Нусрат, та два місцевих політики з правлячої партії "Ліга Авамі".