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В "Башне Трампа" произошел пожар: есть жертвы

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В Нью-Йорке в Trump Tower произошел пожар: один человек погиб
В Нью-Йорке в Trump Tower произошел пожар: один человек погиб / Соцсети

Днем 7 апреля по местному времени в американском Нью-Йорке в небоскребе Trump Tower произошел пожар. В результате инцидента один человек погиб и четыре пожарных получили незначительные ранения.

Возгорание произошло на 50-м этаже и быстро распространилось по зданию, передает Reuters.

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Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности, хотя сначала категория сложности пожара была второй. На месте работали около 200 пожарных. Кроме того, были перекрыты соседние улицы.

Отмечается, что погибший является 67-летним мужчиной и умер он уже в госпитале. Его личность пока не идентифицирована.

По словам журналистов, президент США Дональд Трамп, который здесь имеет офис и частную резиденцию, в момент инцидента в небоскребе не пребывал.

Добавим, что в 2016 году в Trump Tower располагался предвыборный штаб республиканца.

Сам хозяин Белого дома написал в Twitter, что пожар уже потушили, хотя власти Нью-Йорка пока не сообщили о его ликвидации.

Напомним, это уже не первое возгорание в Trump Tower в этом году – в начале января здесь произошел пожар на крыше.

Теги: Новости США Жертвы Дональд Трамп Пожар
Источник: 24 Канал
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