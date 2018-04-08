В "Башне Трампа" произошел пожар: есть жертвы
Днем 7 апреля по местному времени в американском Нью-Йорке в небоскребе Trump Tower произошел пожар. В результате инцидента один человек погиб и четыре пожарных получили незначительные ранения.
Возгорание произошло на 50-м этаже и быстро распространилось по зданию, передает Reuters.
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Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности, хотя сначала категория сложности пожара была второй. На месте работали около 200 пожарных. Кроме того, были перекрыты соседние улицы.
Отмечается, что погибший является 67-летним мужчиной и умер он уже в госпитале. Его личность пока не идентифицирована.
По словам журналистов, президент США Дональд Трамп, который здесь имеет офис и частную резиденцию, в момент инцидента в небоскребе не пребывал.
Добавим, что в 2016 году в Trump Tower располагался предвыборный штаб республиканца.
Сам хозяин Белого дома написал в Twitter, что пожар уже потушили, хотя власти Нью-Йорка пока не сообщили о его ликвидации.
Напомним, это уже не первое возгорание в Trump Tower в этом году – в начале января здесь произошел пожар на крыше.